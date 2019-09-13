Öğretmenlerinden gözyaşlarıyla ayrıldılar

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Melih Özakat İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin tayinin çıkması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Gözü yaşlı öğrenciler, öğretmen Nurşen Yeşilbaş'a sarılıp bırakmak istemediklerini söylerken, veliler de öğretmenin gitmemesini istedi.

Öğretmenlerinden gözyaşlarıyla ayrıldılar
13 Eylül 2019 Cuma 09:52

Alsancak Melih Özakat İlkokulu 2-C sınıfı öğretmeni Nurşen Yeşilbaş, bir yıldır görev yaptığı okulundan gözyaşları içerisinde ayrıldı. 28 yıllık sınıf öğretmeni Yeşilbaş, 12 Eylül Çarşamba günü başka bir okula atamasının yapılmasıyla öğrencilerine veda etmek zorunda kaldı. Okul sıralarına ilk kez geçen yıl oturan öğrencileri ise, öğretmenlerinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Oğlu Mustafa Özkurt'un öğretmenini çok sevdiğini anlatan velilerden Dilek Özkurt, bu karar karşısındaki şaşkınlıklarını dile getirerek, "Bugün bu atama kararını öğrendik. Öğretmenimizin gideceğini bilseydik belki çocuğumuzu başka okula alırdık. Bütün alışverişlerimizi yaptık. Şimdi öğretmenimizin gitmesini istemiyoruz" dedi. Özkurt ve Veli Aliye Bozdemir, öğretmenin bazı velilerle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tayininin çıktığını öne sürdü.


Kaynak: DHA
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