Oksijen sahasında beton üretilecek!

Bornova’nın Laka Mahallesi’nde İzmir Şehir Hastanesi’ne 900 metre uzaklıkta taş ocağı ve saatte 180 metreküp üretim yapacak beton santrali için ÇED süreci başlatıldı. Söz konusu proje alanın İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında yer alan ağaçlandırılacak alan içerisinde yer alması ise dikkat çekti

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’in merkez ilçelerinden Bornova’nın içinde yer alan beton santrallerinin vatandaşlar tarafından kent dışına çıkarılması istenirken bu seferde Laka Mahallesi’nde taş ocağı ve saatte 180 metreküp üretim yapacak beton santrali için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. ZA Hazır Beton İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan proje, yapımı devam eden ve hizmete girdiğinde gün içinde binlerce hastaya hizmet verecek olan İzmir Şehir Hastanesi’ne 900 metre uzaklıkta bulunuyor.

Saatte 360 m3 üretim yapılacak



İzmir Valiliği’ne sunulan ÇED dosyasında, ZA Hazır Beton İnş. San. A.Ş. tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Laka Mahallesi, 30809 Ruhsat Numaralı Sahada “Hazır Beton Santrali Kapasite Artışı Projesi’nin (180 m3/saat’ten 360 m3/saat Kapasitesine Artış)” gerçekleştirilmesi planlandığı belirtildi. Bahse konu 30809 ruhsat numaralı sahada “Montmorillonit Ocağı” ve “180 m3/saat Kapasiteli Hazır Beton Santrali” halihazırda faaliyetine devam ederken ZA Hazır Beton İnş. San. A.Ş. tarafından planlanan hazır beton santrali; Pınartaş Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan “Montmorillonit Ocağı” ÇED Alanı içerisinde, mevcut durumda faaliyet gösteren ve Beton-Taş Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan 180 m3/saat Kapasiteli Hazır Beton Santrali’nden ayrı olarak belirlenen 9.895,14 m2’lik alan üzerinde planlandı. ZA Hazır Beton İnş. San. A.Ş. tarafından planlanan Hazır Beton Santrali Projesi’nin kapasitesi 180 m3/saat olarak belirlenmiş olup mevcut durumda faaliyet gösteren hazır beton santrali faaliyeti ile birlikte aynı ruhsat sahası içerisinde toplam hazır beton üretim kapasitesinin 360 m3/saat olması planlandı.

Ağaçlandırma alanına kurulacak



Proje konusu tesiste 12 ay, ayda 25 gün, günde 8 saat çalışılması planlanırken maden ocağının ÇED alanının 24,08 hektar olduğu ve en yakın konumdaki yerleşim biriminin 100 metre yakındaki Laka Mahallesi olduğu vurgulandı. ÇED raporunda ayrıca, Proje alanı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni planında L18 paftasında “Ağaçlandırılacak Alan” içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Filtreler sağlıklı çalışırsa sorun olmaz



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Laka Mahallesi Muhtarı İsmail Günay ise bölgede daha önce de bir beton santrali olduğunu ve filtrelerini çalıştırmadığında mahallenin toz içinde kaldığını belirtti. Günay, santralin filtrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışması halinde ise mahalle için bir sorun oluşturmayacağını kaydetti.