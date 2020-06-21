Bornova Belediyesi ‘Okul Dışarıda’ projesi ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan ve normalleşme süreci ile dışarıya çıkmaya başlayan çocuklara özel etkinlik düzenledi.

Bornova Kavaklıdere ve Gökdere Mahallelerinde sosyal mesafe tedbirleri alınarak gerçekleşen etkinlikle moral bulan çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. 15 ‘er kişilik guruplar halinde etkinlik alanına alınan 4-6 yaş arası çocukların önce ateşi ölçüldü, ardından da maske dağıtılarak takmaları sağlandı. Sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilen çemberlerin içindeki sandalyelerde çalan müziklerle eğlenen minikler, koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler, el yıkama yöntemleri gibi konularda da bilgilendirildi.

Çemberin içinde

Parmak oyunları, bilmece ve pandomim gösterilerinin yer aldığı etkinlikte çemberin içinden çıkmadan rontlarla dans eden çocuklar, eğlencenin sonunda çalınan İzmir Marşı’na ellerinde bayraklarla eşlik etti.

‘Okul Dışarıda’ projesi 22 Haziran Pazartesi Laka ve Eğridere Mahalleleri, 23 Haziran Salı Çamiçi ve Kayadibi Mahalleleri,24 Haziran Çarşamba Karaçam ve Beşyol Mahalleleri’nde gerçekleşirken, 25 Haziran Perşembe günü de Yakaköy ve Çiçekliköy’de olacak.