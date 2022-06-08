Okul önünde cinsel organını gösteren sapık tutuklandı!

İzmir Karşıyaka'da bulunan bir okulun önüne giderek cinsel organını gösteren şahıs tutuklandı. Şüphelinin diş teknisyeni 31 yaşındaki Murat S. olduğu öğrenildi

Karşıyaka ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelen bir kişi, cinsel organını teşhir ederek okul çevresinde bir süre dolaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, İzmir polisi, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, görüntüdeki şüphelinin diş teknisyeni Murat S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, önceki gün Aliağa ilçesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce Aliağa ilçesinde de benzer bir suça karıştığı saptandı. Şüpheli Murat S., dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.