Okula gidemeyen öğrencilerin mağduriyeti Meclis'e taşındı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Haberekspres'in manşetine taşıdığı 'İzmir'in dağlarında çocuklar okulsuz' başlıklı haberi Meclis'e taşıdı. Bakan, "Bu köylerde geçen sene taşımalı eğitim yapılırken bu sene kaldırılıyor. Milli eğitim ise kendi sorumluluğunu belediyeye atıyor. Çocuklarımızın eğitimlerine devam etmesi için bu sorunu bir an önce çözüme kavuşturmalıyız. Öğrencilere zeka testi yapacağınıza okula gitmeleri için servis verin." dedi

Halil Özcan - Milletvekili Murat Bakan, İzmir'e 35 kilometre uzaklıktaki Menemen'in Alaniçi, Göktepe ve Çaltı köylerine servis verilmemesi nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin engellenmesini TBMM'ye taşıdı.

Büyükşehir Yasası'ndan önce dağ köyü olduğu için taşımalı olarak öğrenim gören Alaniçi Mahallesi'nde 18 öğrenci ve Çaltı Mahallesi'ndeki 25 öğrencinin servisleri olmadığı için 3 gündür okula gidememesinin hiçbir şekilde açıklaması olmadığına dikkat çeken CHP'li Bakan, "Geçen sene taşımalı olarak eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize bu yıl 18 kişilik toplu minibüs hattı işaret edilerek servis verilmiyor. Bu nedenden dolayı da çocuklar eğitimlerinden alıkonuyor. Böyle bir neden olamaz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarına iyi hazırlamakla ve en iyi eğitimi sağlamakla yükümlüyüz. Bu çağda hala servis olmadığı gerekçesiyle öğrencilerin eğitimlerinin engellendiğini kimseye açıklayamayız. Bu gerçeği görmezden gelerek, bu basit bahanelerin ardına sığınamayız. Gerek ilçe milli eğitim gerekse il milli eğitim müdürlüklerimizi göreve çağırıyorum. Gelin, hep birlikte bu sorunu bir an önce çözelim. Çocuklarımız daha fazla eğitimlerinden geri kalmasın" dedi.

Çocuklara zeka testinden önce eğitimlerini sağlasın

Geçen sene olan taşımalı eğitimin bu sene 18 kişilik minibüs hattı nedeniyle iptal edildiği iddialarının da açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Bakan, şöyle devam etti: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 3 yıl içinde çocuklarımıza zeka testi yapılacağını yönünde açıklamalarda bulundu. Çocuklara yapılacak bu uygulama en hafif tabirle abesle iştigaldir. Sayın bakanı, çocukların zeka testiyle ilgileneceğine geçen sene taşımalı eğitim yapılan ancak bu sene yapılamadığı için eğitimleri aksayan çocuklarımızın sorununun çözümü için göreve çağırıyorum."

Neler sordu?

1) Bakanlığınız Menemen ilçemizdeki bahsi geçen köy ve mahallelerde ücretsiz servis konusunda velilerin talebi doğrultusunda çocuklarımıza destek sağlayacak mıdır?

2) Geçen sene olan taşımalı eğitim bu sene neden kaldırılmıştır? Özellikle toplu taşıma olmayan köy ve mahallelerde ikamet eden öğrenciler için ihtiyaca yönelik olarak tekrar ücretsiz servis sağlanması konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?

3) Bakanlığınız öğrencilerimizin güvenli ulaşım sayesinde eğitim haklarını kullanmalarına yardım edecek ve mevcut mağduriyeti giderecek midir?