Okula Menemen Belediyesi götürüyor

Menemen Belediyesi, okullarına dolmuşla gidip gelen öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için servis tahsis ederek hem miniklerin hem ailelerinin yüzünü güldürdü.

İzmir'e 35 kilometre uzaklıktaki Menemen'in bazı kırsal mahallelerinde, öğrenciler ulaşım imkanı olmadığı için okula gidemiyordu. Köylerdeki öğrenciler, kent merkezlerindeki okullarına giderken köyün tek minibüsünde yer bulabilmek için erkenden sıraya giriyorlardı. Ancak üç köyü dolaşarak gelen minibüs, hınca hınç dolu oluyordu. Tam 42 çocuk, sağlıksız koşullarda üst üste minibüse doluyor adeta balık istifi gibi, okula geç kalmamak için 2 saatlik yolculuktan sonra ancak okullarına ulaşabiliyorlardı.

Büyükşehir yasasına göre mahalle statüsüne geçirilen Menemen'in Alaniçi, Beyköy ve Çaltı köylerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım hizmeti bulunmaması nedeniyle yaşanan problem Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un müdahalesiyle çözüldü.

15 dakikada varıyorlar

Beyköy, Alaniçi, Çaltı mahallerinde yaşayan öğrencilerin okumak istiyoruz çağrısına kayıtsız kalmayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy sorunun çözümü için hemen harekete geçti. Menemen'in toplu taşıma düzenlemesinin dışında kalan bu mahallelere Menemen Belediyesi servis tahsis etti. Çocuklar Pazartesi günü okula özel servisle 15 dakikada gideceklerini öğrenince büyük mutluluk yaşadılar. Eğitime, özellikle de kız öğrencilerin eğitimine verdiği önemi her fırsatta dile getiren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Çocuklarımız okula geç kalma sorunu yaşamadan, sağlıklı koşullarda güven içinde derslerine yetişecekler. Onların yüzünün gülmesinden daha büyük bir mutluluk var mı" dedi.

Menemen köylerinin ve köylüsünün sorunlarına çözüm üretmeye her zaman hazır olduklarını belirten Başkan Aksoy, "Bir dolmuşta 42 öğrenci taşınmaz. Çözüm için hemen harekete geçtik ve servisimizi ayarladık. Yasal bir sıkıntı yaşanması durumunda bu parayı kendi imkanlarımla karşılamaya da hazırım" diye konuştu.