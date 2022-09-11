Okullar açılıyor! Başkan Soyer'den İzmirlilere çağrı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı 12 Eylül Pazartesi günü öncesi toplu ulaşım hizmetlerinin sorunsuz akışı için tedbirlerini aldı. Kent içi trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “Temiz, güvenli ve konforlu toplu ulaşım araçlarımızı kullanalım. Sıkıntı yaşamayalım, vakitten kazanalım” çağrısı yaptı.

İlk ve orta dereceli okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, “kış trafik düzeni" kapsamında bir dizi önlemi hayata geçirecek. Büyükşehir’e bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları da sefer düzenlerini kış aylarına göre planladı.

Okullardaki eğitim-öğretim düzeninin ve servis planlamalarının genellikle ilk hafta netleştiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Özellikle okul servis araçları, özel araç sahibi veliler ve eğitimciler yoğun olarak trafiğe çıkacaktır. Mümkün olduğunca toplu ulaşım araçlarını kullanalım ki trafik sıkışıklığının ve uzun bekleme sürelerinin önüne geçebilelim. Temiz, güvenli ve konforlu toplu ulaşım araçlarımız her yere ulaşıyor; zamandan kazandırıyor” dedi.

12 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçilecek kış trafik düzeni kapsamında devam edecek ve başlayacak uygulamalar şöyle olacak:

Seferler sıklaştırılıyor

Otobüs, metro ve tramvay hatları ek seferlerle güçlendirilecek. Yoğun saatlerde metro seferleri 3 dakikada bir yapılacak. Konak Tramvayı 5 dakikada bir; Karşıyaka Tramvayı ise 7,5 dakikada bir çalışacak.Yaz döneminde hafta içi ortalama günlük 1100 araçla hizmet veren ESHOT Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte otobüs sayısını 1350’ye çıkaracak. Özellikle öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda sefere çıkan otobüs sayısı artırılacak. Hafta içi her gün 370’e yakın hatta, toplamda yaklaşık 20 bin otobüs seferi gerçekleştirilecek. Ayrıca ESHOT’un tüm idari personeli, 12 Eylül Pazartesi günü sahada olacak. Hizmet akışının devamlılığı için olası kazalara ve arızalara hızla müdahale edilecek.

İZULAŞ’ta her gün 245 otobüs seferde olacak. Seferihisar ve Kiraz’a hizmet veren ESHOT denetimli toplam 40 İZTAŞIT aracı da sefer sıklıklarını artıracak.

Yeni otobüs hatları da var

Üniversitelerin açılacağı 26 Eylül Pazartesi günü 475 No’lu Tınaztepe Üniversitesi-Halkapınar Metro otobüs hattı hizmete alınacak. 3 Ekim Pazartesi günü ise 977 No’lu Demokrasi Üniversitesi-Üçkuyular İskele otobüs hattı devreye girecek.

15 dakikada bir gemi seferi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü yolcu gemileri ve araba vapurları, özellikle yoğun saatlerde 15 dakikada bir seferlerine devam edecek. Gerekirse ek seferler de hızla devreye alınabilecek.

Hatalı parklar önlenecek



Trafik yoğunluğunun en büyük nedenlerinden biri olan “hatalı park” konusunda, emniyet ve zabıta ekipleri birlikte çalışacak. Özellikle yoğun saatlerde; kentin dört bir yanındaki ana arterlerde hatalı parkların, beklemelerin engellenmesi için titizlikle görev yapılacak. Yine trafikte yoğunlaşmalara neden olabilen yükleme-boşaltma faaliyetleri de mercek altına alınacak. UKOME kararı uyarınca; ulaşımın yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda 06.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında bu faaliyetlere izin verilmeyecek.



İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonu ile yapılan Altınyol’da ilave şerit uygulaması sürdürülecek. 07.30 - 09.30 saatleri arasında Karşıyaka’dan Konak yönüne; 17.30 – 19.30 saatleri arasında ise Konak’tan Karşıyaka yönüne ek şerit açılacak. Çankaya Fevzi Paşa Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişimindeki ilave şerit uygulaması da devam edecek.

Ücretsiz yol yardım hizmeti

Hafta içi 07.30 – 10.30 ve 16.30 – 20.30 saatleri arasında verilen “ücretsiz çekici” hizmeti de sürdürülecek. Ana arterlerin uygun noktalarında hazır bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi çekicileri, kaza ya da arıza nedeniyle yolda kalan araçları hızla bulunduğu yerden kaldırıyor. 9 Eylül 2020’den bu yana devam eden uygulama kapsamında toplam 150 araç, ortalama 19 dakika içinde çekilerek trafiğin açılması sağlandı.

Öte yandan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yoğun arterlerde trafiği etkileyebilecek alt ve üst yapı çalışmalarına kısa süreliğine ara verecek. Ulaşım birimlerindeki tüm personel de teyakkuzda olacak.