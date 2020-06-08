Okulumuz başarı çıtasını yükseltiyor

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 100 tam puan üzerinden 71,5 puanla, dünya üniversiteleri arasında en iyi ilk yüzde 4,1'lik dilimde yer alan Ege Üniversitesi, uluslararası tanınır üniversitelerden birisi oldu.

Center for World University Rankings (CWUR) tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralaması açıklandı. Dünya genelinde 99 farklı ülkeden 20 bin üniversitenin değerlendirildiği listede Ege Üniversitesi, genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında en iyi ilk yüzde 4,1'de, araştırma performansı bakımından ise dünya üniversiteleri arasından yüzde 3,8'de yer aldı. Ulusal ölçekte ise Türkiye'nin en iyi 7'nci üniversitesi oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz, akademik başarı çıtasını günden güne yükseltiyor. Saygın derecelendirme kuruluşları ve akademik camia tarafından yapılan değerlendirmelerde üniversitemizin son yıllarda önemli başarılar gösterdiğini gururla gözlemliyoruz. Uluslararası tanınır, saygın bir yükseköğretim kurumu olmak ve Araştırma Üniversiteleri arasında yer almak hedeflerimiz öncelikli olmak üzere her alanda adından söz ettiren bir üniversite olma gayesiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dünyanın ve ülkemizin saygın kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde peş peşe gelen sevindirici veriler bizleri ziyadesiyle memnun etmeye başladı. Üniversiteler, birçok parametreye göre değerlendiriliyor. Sıralamalarda kullanılan kriterlere göre üniversitemiz, uluslararası arenada istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bu sıralamaları çok önemli buluyorum. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararasılaşmaya çok önem veriyor. Üniversite olarak son iki yıl içerisinde dünyanın önde gelen pek çok üniversitesi ile işbirlikleri gerçekleştirdik, yeni protokoller de yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Üniversitemiz 100 tam puan üzerinden 71,5 puan aldı"

Ege Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda akademik başarısını sürdürdüğünü vurgulayan Rektör Budak, "Center for World University Rankings adlı kuruluş dünya üniversitelere belirli kriterlere göre puan vererek sıralama yapıyor. 99 ülke ve 20.000 üniversiteyi sıralayarak küresel olarak en geniş kapsamlı üniversite sıralamasını yaparak yayımlıyor. 4 ana başlığa göre puanlama yapılıyor. Sıralamada, eğitimin kalitesi yüzde 25, mezunların istihdam oranı yüzde 25, öğretim elemanı kalitesi yüzde 10 ve araştırma performansı yüzde 40 olarak değerlendiriliyor. CWUR, üniversitelere bu başlık ve puanlamadaki ağırlıklarına göre 100 üzerinden puan verilerek değerlendiriyor. Ege Üniversitesinin puanı 100 tam puan üzerinden 71,5 puan. CWUR'un 2020 sıralamasına göre Ege Üniversitesi genel sıralamada dünya üniversiteleri arasında en iyi ilk yüzde 4,1'de, araştırma performansı bakımından ise dünya üniversiteleri arasından yüzde 3,8'de yer aldı. Ulusal ölçekte ise Ülkemiz üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi 7'nci sırada. Bu başarıda emeği olan tüm değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, Ege Üniversitesi ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.