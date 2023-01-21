Olaylı Göztepe- Altay derbisinin 18 sanığına tahliye 

İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide tutuklanarak cezaevine gönderilen 19 tutuklu sanıktan 18’i adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile Altay arasında geçen 27 Kasım’da oynanan karşılaşmada Altay tribünlerin atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralanırken, bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar sebebiyle maç tatil edildi. Çıkan olayların ardından başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan şüphelilerden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Gügercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K, F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TFF, çıkan olaylar sebebiyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı. Altay kalecisi Ozan’a korner direğiyle saldıran Aydın hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Altay tribünündeki olayların ardından tutuklanan şüpheliler hakkında da iddianame hazırlandı.

18 SANIĞA TAHLİYE

Haklarında iddianame hazırlanan 18 şüpheli için bugün tahliye kararı verildi. Anıl Bayır, Anıl Gügercin, Çağdaş Kurt, Dinçer Demir, Efe Yeşilova, Egehan Eygi, Eren Karaca, Gökçen Atacan Aksoy, Hakan Keçiyatağı, Hüseyin Çelikdemir, Kahraman Erdemir, Mert Yiyit, Muhammet Emre Karaca, Özgür Uçak, Serkan Holar, Şakir Perçin, Turgay Gülmez ve Ümit Taş’ın mağdur Mehmet Çakır’a yönelik yaralanmadan dolayı tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirildiği ve bu sanıkların da bu eyleme yardım ettiklerinden bahisle tutuklandıkları bu suç dışında tutuklu bulunmadıkları belirtildi. Sanıklara atılı suçta mevcut delillere göre suç vasfının değişme ihtimali, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirdikleri süre nazara ‘yurt dışına çıkış yasağıyla’ tahliyelerine karar verildi.