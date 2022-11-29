Olaylı maçta işaret fişeğini stada sokan ambulans şoförü vukuatlı çıktı!

İzmir'deki Göztepe-Altay maçına işaret fişeği sokan ambulans şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Maçtan bir gün önce işaret fişeklerini sokma konusunda taraftarla anlaştığını anlatan şüphelinin daha önce de bazı maçlarda olay çıkardığı belirlendi

İzmir'de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.