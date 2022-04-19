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Öldürülen Eymen bebekle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı!

Öldürülen Eymen bebekle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı!
19 Nisan 2022 Salı 13:36

İzmir'de elle bağlı şekilde tandır çukurunda ölü bulunan Eymen bebekle ilgili korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Eymen bebeğinin annesinin sevgilisi Serkan Elçetin'in telefonundan çıkan görüntüler küçük çocuğunu istismara uğradığını ve aynı zamanda başka insanlara satıldığını ortaya koydu


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı.

Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen'in cansız bedenini buldu.

ANNESİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verildi.

TELEFONUN İNCELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İSTİSMARA UĞRADIĞI GÖRÜNTÜLER BULUNDU


Tele1'in haberine göre üst mahkeme tarafından yapılan incelemede Elçetin'e ait telefonda 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cinsel istismara uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler dava dosyasına eklendi. Edinilen bilgilere göre söz konusu görüntülerde Eymen bebeğin istismara uğradığı anlar yer aldı. Aynı zamanda küçük Eymen'in başka insanlara satıldığı da ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, yaşananlara isyan etti.

Etiketler; #izmir #eymen bebek #çocuk cinayeti #cinsel istismar #eymen bebek istismar
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