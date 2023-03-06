Öldürülen Ezgi'nin doğum gününde ailesinin tek isteği adalet

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), yaklaşık 7,5 ay geçmesine rağmen halen bulunamadı. Ezgi Özarslan'ın doğum gününde kardeşiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hazal Zerkin, "Tek istediğimiz adalet" dedi.

Olay, geçen 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezgi Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 221 güne rağmen halen yakalanamadı. Bu süreçte acılı aile ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.

'SEN DAİMA RUHUMUN EN DERİNİNDESİN'

Ezgi Özarslan'ın doğum gününde kardeşiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hazal Zerkin, "Özel günler için haftalar hatta aylar önce hazırlık yapıp plan oluştururken şu an sadece yapabildiğim tek şey senin için başkalarının yüzünü güldürebilmek, hayata senin baktığın pencereden bakmaya çalışmak ve herkese senin gibi merhametle yaklaşmayı öğrenmeye çalışmak. Senin kardeşin olmanın haklı gururuyla devam ediyorum hayatıma, çünkü biliyorum ki bir daha gelmeyecek böyle merhametlisi, böyle onurlusu, böyle sıcak kalplisi, böyle dik bir duruş sergileyip de dünyanın en küçük kız çocuğu olanı. Hayatın boyunca her zaman insanlar için bir şeyler yapmaya çalıştın. Düştüğün zaman bile o düştüğün yerden yanındakine yardım eli uzattın sen. Kendi yaralarını kendi kırgınlıklarını görmedin, hiçbir gün olsun kendini düşünmeden yaşadın ömrünü. Bütün çirkinliklere rağmen bu dünyadan bir Ezgi Zerkin geçti diyebiliyorum. Özlemin her geçen gün içimde dağ oluyor. Kokunu unutmamak için sesini, bakışlarını unutmamak için her gün yeniden tekrar ediyorum her anımızı ama yoluma ışık olmaya hala en uzaklardan bile devam ediyorsun gökyüzü kadar özgürsün şimdi. İyi ki doğdun sen. Gündüz yüzlü kız iyi ki benim ablam oldun iyi ki dünyadaki en iyi arkadaşım oldun. Sen daima ruhumun en derinindesin" ifadelerine yer verdi.

İstedikleri şeyin adalet olduğunu söyleyen Hazal Zerkin, "Ezgi yaşasaydı 32'nci yaş günü kutlayacaktık. Ancak doğum gününde mezarına gittik. Aradan 221 gün geçmesine rağmen kardeşimin katili bulunamadı. Bizim duygularımız ortada. Tek bir isteğimiz var. O da adaletin bir an önce yerini bulması" diye konuştu.