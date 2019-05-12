Ölen annesine adadığı oyunla ödül kazandı

- İzmirli yönetmen Vedat Murat Güzel'in 7 yıl önce yaşama veda eden annesi için yazdığı ve kadınların acılarını sahneye taşıyan eser "Yılın En Başarılı Anadolu Oyunu" ödülü kazandı

Ölen annesine adadığı oyunla ödül kazandı
12 Mayıs 2019 Pazar 12:52

Yönetmen Vedat Murat Güzel'in 7 yıl önce hayatını kaybeden annesine hediyesi, onun için yazdığı "Kız Çocuğu" adlı oyuna aldığı ödül oldu. Yıllarca oyunculuk yapan, yüzlerce öğrenci yetiştiren İzmirli yönetmen ve tiyatro oyuncusu Vedat Murat Güzel'in annesi Hayriye Güzel, 2012'de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Kaybettiği annesinin acısıyla başa çıkabilmek ve onun anısını yaşatmak isteyen Güzel de farklı kadınların hayatlarından esinlenerek "Kız Çocuğu" adlı bir oyun yazdı. Kadına yönelik şiddet, cinayet, çocuk gelin gibi toplumsal sorunları işleyen oyun, sadece amatör tiyatroculardan oluşan Seferihisar Belediyesi Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından çeşitli festivallerde sahnelendi, Avrupa turnesine çıktı. Yönetmen Güzel ve amatör oyuncular, "Kız Çocuğu" oyunu ile Bediha Muvahhit Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Anadolu Oyunu, Göksel Kortay Özel Ödülü"ne layık bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #anne #kız çocuğu #yılın en başarılı anadolu oyunu
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