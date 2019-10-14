Olgun'un yönetimi tez konusu oldu

Torbalı Ticaret Odası başkanlığında 6. yılını dolduran Abdulvahap Olgun'un uyguladığı yönetim modeli tez konusu oldu. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı öğrencisi Aliosman Keskin Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un uyguladığı yönetim modelini "Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı oluşumundaki rolü" ismi ile yüksek Lisans Tezi haline getirdi.

Olgun ve ekibinin çalışmalarını yüksek lisans tezi haline getiren Keskin "Torbalı Ticaret Odası'nın tez konusu olarak seçmemdeki en önemli etmen Torbalı'nın Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesi olması ve TTO'nun burada izlediği rol oldu. Bir yıl boyunca tüm çalışmaları yerinde izleme imkânım oldu. Abdulvahap Olgun'un insan ilişkileri, liderliği ve çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu diyalog oldukça etkili olduğunu gördük. Olgun'un Torbalıda kurumlar ve oda üyeleri arasında kurmuş olduğu pozitif bağ sayesinde başkanlığını yaptığı kurumu İzmir'in en önemli markası haline getirmesi dikkatimi çekti" İfadelerini kullandı.

Öncü olmaya çalıştım

Çalışmalarının tez konusu olmasından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Olgun da duygularını şöyle dile getirdi: "Görev yaptığım sürede daima öncü olmaya çalıştım. Çok iyi bir ekibimiz var, arkadaşlarımızla birlikte güzle işlere imza attık. Oda olarak tez konusu olmamız 'marifet iltifata tabidir' sözünü aklıma getirdi. Özellikle Ege Üniversitesi gibi köklü bir kurumda tez konusu olmamız onur verici. Göreve geldiğim ilk günden beri temel amacım yöneticiliğini yaptığım ağırlığını her yerde hissettirmekti. Bugün itibari ile sözü dinlenen, kulak verilen, ülke genelinde gündeme gelen, icraatları ile ses getiren bir oda oldu Torbalı Ticaret Odası.İnşallah hep birlikte Torbalı'nın kalkınması, gelişmesi ve tam manası ile 'Cazip Kent' olması için çalışmaya devam edeceğiz."