Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı katılımcı anlayışıyla doğuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği “Yaşayan Parklar” oluşturma hedefi doğrultusunda Güzelbahçe Yelki’de Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı projesi çalışmaları sürüyor. Yerinde ve katılımcı bir anlayışla sivil toplum örgütleri, yöre halkı, uzmanlar, ekolojistlerle birlikte yürütülen süreçte yörede çobanlık yapan yurttaşların deneyimleri de projeye dahil edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında bulunan kentte 2,5 milyon metrekare yeni yeşil alan yaratma hedefi doğrultusunda “35 Yaşayan Park” projesinin önemli halkalarından biri olacak Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı için çalışmalar sürüyor. Yerinde ve katılımcı bir anlayışla sivil toplum örgütleri, yöre halkı, uzmanlar, ekolojistler ile bölgeye gidilerek atölye çalışması yapılıyor, yürüyüş ve bisiklet rotaları belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi, yörede çobanlık yaparak geçimlerini sağlayan yurttaşlarla da bir araya geldi. Çobanların deneyimlerini projeye aktarmak için yapılan atölye çalışmasında çobanların keçileri ve koyunları otlattıkları bölgeler gezildi. Atölye, üretim ve tasarım çalışmaları 6 aylık proje çalışması süresince devam edecek, ardından park ziyaretçilere açılacak.

Çobanlar projeyi destekledi



Yörede hayvancılık yapan Ahmet Çetin, bu mesleğin kendisine atalarından kaldığını belirterek, proje kapsamında kendilerinin de görüşlerinin alınmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bölgemizin ve doğal güzelliklerimizin tüm insanlara açılacak olması sevindirici. İnsanlar buraya gelecek doğayla iç içe vakit geçirecekler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu proje için teşekkür ediyorum” dedi. Yakup Serçe isimli çoban ise bu projenin doğayla insanları buluşturacak olmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Gezi ve bisiklet rotası olacak



İzMiras gezi rotasında kurulacak 35 Yaşayan Park için Gediz Deltası, Yamanlar Dağı, Flamingo Doğa Parkı, Meles Vadisi gibi birçok farklı alan belirleyen ve her bir alanın planlama çalışmalarını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Olivelo Ekolojik Doğal Yaşam Parkı projesi kapsamında Güzelbahçe Yelki'de 57 hektarlık özel alanın doğal dokusunu koruyacak, bölgenin kültürel ve doğal mirası niteliğindeki zeytin konusunda (Delice Zeytini) farkındalık yaratacak ve bölgeyi Avrupa Bisiklet Yolları Ağı (EuroVelo) ile birleştirerek önemli bir bisiklet istasyonu haline getirecek. Alanda düzenlenecek atölyeler ile bölge üretim, ekonomi, ekolojik değerler ve yaşam pratikleri açısından kent kültürüne önemli katkılar sunacak. Projenin önemli hedefi yerinde, katılımcı ve paylaşımcı süreç ile birlikte sürdürülebilir, ekolojik, az müdahale ederek ve çok koruyarak bölgenin doğal değerleri için farkındalık yaratmak olarak belirlendi. Bu alanda çoğu zeytin olmak üzere toplamda 11 bin 720 ahlat, menengiç, Anadolu Palamut Meşesi ve kızılçamdan bulunuyor.

Tasarım ulusal yarışma ile belirlendi



İzmir Büyükşehir Belediyesi Olivelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı projesi için 2019 yılında tasarım yarışması açtı. 43 ekibin katıldığı yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda Mimar Ömer Selçuk Baz, Mimar Doğu Kaptan, Peyzaj Mimarı Zeynep Hagür Sorguç ve Peyzaj Mimarı Ata Turak’tan oluşan ekip birincilik ödülünü kazandı. Ekibin yarışma için önerdiği projenin temelinde alanın doğal dokusunu, kurgusunu korumak, geliştirmek ve alandaki insan varlığını geçici bir ziyaretçi, bir gözlemci olacağı noktasında sınırlı tutmak yatıyor.