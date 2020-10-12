Ölü sayısı artıyor

Düşük maliyeti nedeniyle insan sağlığını gözetmeksizin imal edilen sahte içkiler, çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra ölümlere de neden oluyor.

İzmir'de son iki haftada 15 kişinin sahte içki yüzünden yaşamını yitirmesi, tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanıyor. Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor. Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor. Sağlıksız olduğu gibi yasa dışı da olan bu içkiler, kaçak olarak satılıyor. Sahte içki, bandrollü olanların yaklaşık üçte biri fiyatına satılması nedeniyle tercih ediliyor.

Ucuzun faturası ağır oluyor

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 15'si yaşamını yitirdi. Kırıkkale'de de son 3 günde 7 kişi hayatını kaybetti.

Kasıtla adam öldürmek

Sahte içki üretimi ve satışı yapanlar için olayın sonucuna göre farklı ceza uygulamaları bulunuyor. Ölümle sonuçlanan olaylarda temin eden ve satanlar, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 20-25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkol zehirlenmesi sonucu kalıcı olarak bir duyunun, organının kaybedilmesi durumunda ise istenilen ceza "olası kastla yaralama" suçundan en az 5 yıl oluyor. Geçici körlük gibi müdahaleyle tedavi edilebilen sonuçlarda da sanıklar hakkında 4 ay ila bir yıl hapis cezası isteniyor.

Sahte içkiyle mücadele

İnsan hayatını hiçe sayan sahte içkiyle mücadele, etkili bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. Polis ve jandarma ekipleri, sahte içki yapılan veya satılan yerlere yaptığı baskınlarla sahte içkinin daha kötü sonuçlara neden olmasının önüne geçiyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda 53 bin 324 litre, 20 bin 981 şişe ve 7,5 ton sahte içki ele geçirdi. Son günlerde sahte içkinin neden olduğu ölümlerle gündeme gelen İzmir ve Kırıkkale'deki baskınlarda da önemli miktarda sahte içkiye el konuldu. İzmir'de, 11 Ekim'de Buca ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 7,5 ton sahte içki yakalandı. Kırıkkale'de, 10 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, il merkezi ve köylerde düzenlediği operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerle 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi. İstanbul'da, 3 Ekim'de yapılan operasyonda ele geçirilen 9 bin 684 litre sahte içki, son 1 ayda tek operasyonda litre olarak ele geçirilen en büyük miktar oldu. İzmir'de 29 Eylül'deki baskında ise 11 bin 583 şişe sahte içkiye el konulmuştu.