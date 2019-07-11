Ölüm yolunda barış için yürüyenler anıldı

Karşıyakalılar, 11 Temmuz 1995'te Bosna'da gerçekleşen Srebrenitsa katliamını unutmadı. Fotoğraf sergisi ile birlikte o gün yaşanan acılar anlatıldı.

Karşıyakalılar, 11 Temmuz 1995'te Bosna'da gerçekleşen Srebrenitsa katliamını unutmadı. Karşıyaka Belediyesi tarafından Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "O güzel insanları bir kere daha rahmetle, saygıyla ve hasretle anıyorum. Srebrenista, kalbimizin kanayan bir çiçeği olarak asla solmayacak" dedi.

Fotoğraf sergisi

Etkinlik kapsamında sanatçılar Ayşegül Çetin ve Aylin Telef tarafından 'Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler' adlı fotoğraf sergisi ve sunumu gerçekleştirildi. O yıllara ait fotoğrafların bulunduğu sergi, katılımcılara hüzünlü anlar yaşattı. Srebrenitsa'nın asla unutulmaması gerektiğini belirten ve anlamlı sergiyi gerçekleştiren sanatçılara teşekkür eden Başkan Tugay, "Tarihsel ve kültürel bağlarla her zaman birlikte olduğumuz, et ve tırnak kardeşliğiyle yâd edip selamladığımız Balkanlarda, 1995'te bir insanlık dramı ve ayıbı yaşandı. Srebrenista, kayıtlara geçen 8 bin 372 güzel insanın katledilmesiyle, Bosna Soykırımının simgesine dönüştü. Dinleri, halkları, coğrafyaları birbirine düşürmekten çekinmeyen gözü dönmüşlük, tarihe kapkara bir sayfa daha eklemekten utanmadı, sıkılmadı" diye konuştu.

Unutmayacağız

Sretbenitsa acısını 24. yılında keder içinde andığını ifade eden Başkan Cemil Tugay, sözlerine şöyle devam etti: "Bir daha benzerleri yaşanmasın diye, bilincimizi, duyarlığımızı, vicdanımızı ve ahlakımızı temize çekmek zorundayız. Umudu yeşertmekle, insanlığı insanlığını anımsamaya çağırmakla sorumluyuz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözünü, kendimize anımsatmak ve gelecek kuşaklara taşımakla işe başlamalıyız. İşte o zaman, kan, ırk, inanç ve köken ayrılıklarından, halkların birbirine düşmanlığından, sömürüden ve emperyalizmden medet uman kötülüğü ve temsilcilerini, yeryüzünün gündeminden çıkarabiliriz. İnsanlık, bunu başardığı için bugünlere geldi. Bundan sonrasını da ancak böyle yürüyebilir. Bunu yeterince kanıtlamış bir tarihe sahibiz. Unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. O güzel insanları bir kere daha rahmetle, saygıyla ve hasretle anıyorum. Srebrenista, kalbimizin kanayan bir çiçeği olarak asla solmayacak. Ama biz ona taptaze çiçekler ekleyecek, yeryüzünü mutlaka daha güzel, daha yaşanır bir barış bahçesine dönüştüreceğiz. Bu anlamlı etkinliğe katkı verenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."