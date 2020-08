Omuz omuza mücadele 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe Yelki Mahallesi'nde tarım alanı üzerine kurulmak istenen Go-Kart pistine karşı eylemlerini sürdüren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bölge halkı ve çevrecileri ziyaret etti. Soyer, “Burası tarım arazisi olarak Güzelbahçe’de varlığını korumaya devam edecek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, omuz omuza sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yelki’deki tarım arazisinde Go-Kart pistiyle ilgili çalışmaların yeniden başlatılması üzerine alanda nöbet tutmaya başlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bölge halkı ve çevrecilere destek olmak üzere alana gitti. Go-Kart pistinin yapımına izin veren imar planlarına karşı dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer “Halkın iradesine aykırı her türlü rantsal, ticari girişim sonunda duvara toslar. Güzelbahçe’de, İzmir’in hiçbir yerinde buna izin vermeyiz. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bir araziye marjinal tarım arazisi demek büyük haksızlık ve yanlıştır. Bu yanlışı sürdürmelerine izin vermeyeceğiz ve durduracağız” dedi. Alana İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Çam da gitti. Çadırlı nöbet alanında “Alma doğanın ahını çıkar aheste aheste”, “Piste inat yaşasın hayat”, “Garip kuşun yuvasını Go-kart pisti bozar”, “Motor değil kuş sesi. Egzoz değil çiçek kokusu” yazılı dövizler dikkat çekti.

Sonuna kadar

Güzelbahçe Belediyesi'nin mühürlediği alanda yeniden inşaat çalışmalarına başlatılmak istenmesi üzerine alanda nöbet tutmaya başlayan İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tunç Soyer, sonuna kadar direneceklerini vurguladı. Soyer, “Burası tarım arazisi olarak Güzelbahçe’de varlığını korumaya devam edecek. Bizim asli görevimiz budur. Korumaktır. İyi ki Güzelbahçe’nin güzel insanları bu duyarlılığı gösteriyor, sahip çıkıyorlar. Biz de onlarla omuz omuza sonuna kadar direneceğiz. Bu direnç ve önderlik nedeniyle Güzelbahçe Belediye Başkanına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Soyer yeni dava açacaklarını, gerekiyorsa Güzelbahçe Belediyesi ile ihtiyati tedbir uygulaması için mahkemeye başvuracaklarını ve hukuki imkanları sonuna kadar kullanacaklarını da belirt ti.

Destek için teşekkür

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e desteği için teşekkür etti. İnce “Bu iş makinaları burada kaldığı sürece beni kimse belediyede beklemesin. Go-kart pistiyle ilgili uzun süredir mücadele ediyoruz. Dün belediyenin kaçak inşaatlar konusunda tek önlemi olan mührümüz jandarma nezaretinde söküldü, yüzlerce jandarma ile kendi topraklarımıza girmek zorunda kaldık ve bölgede kamyonları seyrettik” dedi. Go-Kart pisti yapılmak istenen alana giden yolun geçtiği arsayı kiralayan ve inşaat kamyonlarının geçişini engellemek için yolu araçlarla kapatan Başkan Mustafa İnce, “Vatandaşlık hakkımı kullanarak bu araziyi kiraladım. Bu araziden Türkiye’nin tüm vatandaşları geçebilir. Sadece Go-Kart pisti yapmak isteyenler geçemez” dedi.

Herkesi bekliyoruz

Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Harput ise “Bulunduğumuz yer yüzlerce yıllık zeytin ağaçları, kuş türleriyle o kadar özel bir bölge ki buradaki her türlü yapılaşmaya karşıyız. Sonuna kadar bu bölgeyi savunacağız. 24 saat nöbetteyiz. Tüm İzmirlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

Güzelbahçeli yurttaş Didem Serçin de tarım alanlarının yok olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyerek, doğa için nöbette olduklarını vurguladı. Serçin “Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz. Tunç Soyer’in bugün burada olması çok önemliydi. Onun doğaseverliğini biliyoruz, sesimizi duyuracağını da biliyoruz” dedi.

Alanda nöbette olan Deniz Bajin ise Go-Kart pistine karşı üç yıldır eylemlerini sürdürdüklerini, buna rağmen pistin yapılması konusundaki ısrarın sürdüğünü vurguladı. Bajin, “Burası verimli bir tarım arazisi. O toprağa asfalt döküldükten sonra o topraktan artık verim alınamayacak. Dün burada mühür söküldü ve jandarma içeri girdi. Sivil vatandaş olarak can güvenliğimiz yoktu. Yoldan yürümemize bile izin vermediler. Sivil halka bu şiddeti göstermelerini anlamıyorum. Biz direnmeye devam edeceğiz” dedi.