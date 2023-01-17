On altıncı Masal Evi, Menemen Asarlık’ta açıldı

Menemen Asarlık Masal Evi açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu yaşadıklarınız bir kader değil. Yatağa aç giren çocuklar kader değil” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da hayata geçirilen “Masal Evi’ projesi kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan proje kapsamında on altıncı Masal Evi, Menemen’de açıldı. Menemen Asarlık Masal Evi açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, üretici birlikleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Yaşadıklarınız kader değil”

Masal Evi’nin açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, Masal Evi’nde hem kadınlara hem de çocuklara destek sağladıklarını belirtti. Başkan Soyer, “Menemen’in doğusunda, doğunun kaderini yaşamaya devam eden kardeşlerim. Şunu bilin başımın üzerinde yeriniz var, çünkü sizin yüzünüz gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Bu bereketli topraklarda, bu cennet vatanda, bu köprü medeniyetlere ev sahipliği yapmış coğrafyada hiç kimse bu yoksulluğu hak etmiyor. Şundan yana içiniz rahat olsun. Bu yaşadıklarınız bir kader değil. Yatağa aç giren çocuklar kader değil” dedi.

“Yoksulluk herkesi derinden etkiliyor”

Projeyi kent geneline yaymayı sürdüreceklerini belirten Başkan Soyer, “Adına masal evi dedik, bunu çok sevgili dostum Sunay Akın koymuştu. Bunu büyütecek, İzmir’de yaymaya devam edeceğiz. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk herkesi derinden etkiliyor. Hele Asarlık’ta İzmir’in arka sokaklarında. Limontepe’de, Cengizhan’da, Onur Mahallesi’nde. Özelikle İzmir’in yarattığı refahtan payını alamayan mahalleler. İzmir sadece ön sıradaki Alsancak’tan ibaret değil. Burada yaşayanlar en az onlar kadar hak sahibi bu memlekette ama bugüne kadar o haklarını teslim alamamışlar. Çok az kaldı bu hikayeyi değiştireceğiz. Bu topraklar kimseyi aç bırakmayacak. O zenginlik bugüne kadar sadece birilerini zengin etti. Sadece birilerinin cebini büyüttü. Bu düzen değişecek. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz, bir şey değişecek, her şey değişecek. Çok az kaldı!” ifadelerini kullandı.

Asarlıklılara İZBAN durağı müjdesi

Konuşmasının sonunda ise Başkan Soyer, bölge halkıyla bir müjdeyi paylaştı. Asarlık’a İZBAN durağı getirmek için çalışmaları başlattıklarını belirten Başkan Soyer, “İZBAN durağını da yapacağız. Süreci başlattık, hiç merak etmeyin. O İZBAN durağı buraya gelecek” dedi.