Önal: Asbest varsa gemi gelemez

NAe Sao Paulo isimli uçak gemisinin Aliağa’da bulunan gemi söküm tesislerine getirilerek söküleceği iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan GEMİSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, “Doğmamış çocuğa don biçiliyor. Asbest konusu hassas bir konu, bu kadar bir asbest varsa gemi Türkiye'ye gelemez” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Hurdaya ayrılan NAe Sao Paulo isimli uçak gemisinin Aliağa’da bulunan gemi söküm tesislerine getirilerek söküleceği iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Yapımına 1957 yılında başlanarak, 1960 yılında tamamlanan, 1963-2000 yılları arasında Fransız Donanmasında sonra Brezilya Donanmasında kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan Uçak gemisi NAe Sao Paulo’nun 12 Mart’ta açık artırma usulüyle Aliağa’da sökülmek üzere bir şirket tarafından satın alındı.

Söz konusu geminin Aliağa’ da sökümü yapılacağı yönündeki iddialar üzerine geçtiğimiz günlerde TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada “CLEMENCEAU sınıfı geminin İMO NO: MMSI 710442000 PWSP kaydının bulunduğu bilinmektedir. Yapım yılı da göz önünde bulundurulduğunda, asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atık içerdiği, söz konusu geminin savaş gemisi olması itibari ile nükleer denemelerde kullanıldığı iddia edilmektedir. Yapım yılı ve teknolojisi göz önüne alındığında yüksek miktarda tehlikeli ve zararlı atık içeren bu gemi ile ilgili iddiaların doğru olması halinde, çevreye ve canlı yaşamına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği bilinen bir gerçektir” denilmişti.

Bakanlık izin vermez

Kamuoyu gündeminde tartışılmaya devam eden gemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği(GEMİSANDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, NAe Sao Paulo isimli uçak gemisinin sökümüne ilişkin yanlış bir algı oluşturulduğunu vurguladı. Hurdaya ayrılan bir geminin tüm sertifikaları alındıktan sonra satın alınabileceğini kaydeden Önal, “Gemi söküme uygunsa Türkiye Cumhuriyeti izin verir, değilse vermez. Bu konuda yanlış bir algı var. Ortada daha hiçbir şey yok. Doğmamış çocuğa don biçiliyor. Türkiye ile Brezilya arasında bir sözleşme var. Bu sözleşme gereği verilen bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gidiyor. Bakanlık uygun görürse izin veriyor. Benim bildiğim kadarıyla daha bakanlık izin vermedi. Asbest konusu hassas bir konu; bu kadar bir asbest varsa gemi Türkiye’ye gelemez. Bu kadar asbest içeren bir geminin ülkeye girişine bakanlık izin vermez, hatta gemiyi alan firmayla bile konuşmaz. Konu bu kadar net… Gemi satın alındı ama bakanlığa henüz bir müracaat yapılmadı” diye konuştu.

Gemi Söküm Sektöründe ortalama metal fiyatının ton başına 450$ iken NAe Sao Paulo isimli geminin satın alma fiyatının piyasa ortalamalarının çok altında kalarak ton başına 75 $ olduğu iddialarına yönelik ise Önal, “Alakası yok” diyerek cevap verdi.

Türkiye neden satın almadı?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin neden Brezilya tarafından emekli edilen NAe São Paulo adlı uçak gemisini satın almadığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise “Uçak gemisi yapmak, Türkiye’de gemi sanayii için hiçbir sorun değil. Uçak gemisi yapmak istersek, yarın kolları sıvar yaparız ve uçak fırlatma sistemleri vb. konulara da çalışırız. Ben de konu gündeme gelince, arkadaşlarıma biraz detayına bakın dedim. Çok çok eski bir gemi, masrafları zaten korkunç ve işe yarar bir tarafı yok” diye konuştu.