Önce cami kubbesine çıktı, sonra hastaneden kaçtı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cami kubbesine çıkan Hüseyin K. (57) itfaiye ekiplerince indirildi. Alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin K., tedbir amacıyla götürüldüğü hastaneden de kaçtı

Kazım Karabekir Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kubbenin bulunduğu alanda yatmış halde bulunan kişinin Hüseyin K. olduğunu belirledi. Alkollü olduğu anlaşılan Hüseyin K., çağrılan itfaiye ekiplerince kubbeden indirildi. Hüseyin K., tedbir amaçlı ambulansla götürüldüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden de kaçtı.