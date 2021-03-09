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Önce cami kubbesine çıktı, sonra hastaneden kaçtı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cami kubbesine çıkan Hüseyin K. (57) itfaiye ekiplerince indirildi. Alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin K., tedbir amacıyla götürüldüğü hastaneden de kaçtı

Önce cami kubbesine çıktı, sonra hastaneden kaçtı!
09 Mart 2021 Salı 10:26

Kazım Karabekir Mahallesi Yıldız Caddesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kubbenin bulunduğu alanda yatmış halde bulunan kişinin Hüseyin K. olduğunu belirledi. Alkollü olduğu anlaşılan Hüseyin K., çağrılan itfaiye ekiplerince kubbeden indirildi. Hüseyin K., tedbir amaçlı ambulansla götürüldüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden de kaçtı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #alkollü adam
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