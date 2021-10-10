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Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı!

Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı!
10 Ekim 2021 Pazar 13:23

İzmir'in Buca ilçesinde İlkay Ayeş (25), tartıştığı kız arkadaşı Sena A.'yı (24) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçakla kendini de yaralayan Ayeş, hayatını kaybetti. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, kız arkadaşı Sena A.'nın evine geldikten sonra aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena A.'ya sapladı. Sena A., kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ayeş'in hayatını kaybettiği, Sena A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Sena A., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Ayeş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir buca bıçaklama #buca kız arkadaş bıçaklama #ilkay ayeş
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