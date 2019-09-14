Önceliğimiz kentsel dönüşüm ve tarih

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu (İZGEP) üyeleriyle bir araya geldi. İZGEP Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ moderatörlüğünde yürütülen toplantıda Batur’a, Konak Belediyesi meclis üyeleri Şamil Sinan An ve Erhan Uzunoğlu da eşlik etti. Toplantıda Konak’ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, kentin gelecek vizyonunu çizen Başkan Batur, platform üyelerinin önerilerini dinleyerek, sorularını da yanıtladı.

Toplantının kentin gelişimi adına çok önemli olduğuna dikkat çekerek konuşmaya başlayan Batur, “Kente katkı koymuş, değer kazandırmış ve kazandırmaya devam eden siz değerli platform üyelerinin görüşleri ve önerileri bizler için çok önemli. Sizlerin desteğiyle şehrimizi hep birlikte kalkındıracağız” dedi. Konak’ta iki ana hedefe odaklandıklarını vurgulayan Batur, şehrin kentsel dönüşüme ve tarihi misyonunun ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Gültepe, Toros ve Levent mahallelerinde binaların ömürlerini tamamladığına, yeterli sosyal tesis ve yeşil alanın bulunmadığına dikkat çeken Batur, “Bizim birinci önceliğimiz, bu mahallelerimizdeki dönüşümü ve değişimini sağlamak. Daha önce hazırlanan planlar üzerinde revizeler yapıyoruz. Örneğin eski planda kişi başına 2.46 metrekare olan yeşil alan ve rekreasyon alanını biz 13.7’ye çıkardık. Bunun dünya standardı 11. Kentsel dönüşüm sadece binaları, beton blokları dikmek demek değildir. O alanda yaşayan insanların yaşam seviyesini belirli bir noktaya çıkarmalıyız. Kentsel dönüşüm zor bir çalışma ama biz zoru seviyoruz. Bu kentin dönüşüm bekleyen mahallelerine, Narlıdere modelini getireceğiz. Üstelik sadece bu bölge için de değil, Beştepeler bölgesi dediğimiz mahalleler, Tepecik ve Mersinli’ye kadar uzanan şeritte de büyükşehir belediyemizle uzlaşarak, odalarımızdan, kurumlardan görüş alarak bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

En büyük sıkıntı ekonomik kriz

Kentsel dönüşümdeki en büyük sıkıntının ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz olduğuna dikkat çeken Batur, bu sürecin en çok müteahhitler ve gayrimenkul sektörünü etkilediğini belirtti. Batur, “Bu krizin en belirleyici verisini de sizinle paylaşayım: Konak Belediyesi’nde geçtiğimiz ay bir tane inşaat ruhsatı kestik. Böyle bir noktadayız ve bir felaket yaşanıyor. Biz sahada çalışmalara başlayana kadar inşallah önümüz açılır” dedi.

“Altın Üçgen” parlayacak

Konak’ın her köşesinden tarih fışkıran, kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Batur, “Altın Üçgen” olarak değerlendirilen Kemeraltı, Basmane ve Agora bölgelerine dikkat çekti. Bu bölgenin tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması konusunda tüm paydaşlarla uzlaşı içinde çalışıldığına dikkat çeken Batur, öncelikli olarak bir yol haritasının çıkarıldığını vurguladı.