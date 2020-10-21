Önerilerimiz dikkate alındı

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırmasına yönelik çalışma yapılacağının açıklanması ile 19 Ekim’den itibaren okul kantinlerinin açılması kararı, İzmir Esnaf Teşkilatını memnun etti. (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Önerilerimizin dikkate alınması sevindirici olmuştur, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz’ diye konuştu

Covid 19 salgını döneminde mesleklerin durumunu ortaya koyan bilimsel bir çalışma hazırladıklarını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Sahada esnaf sanatkarlarla birebir anket çalışmaları sonucu elde edilen bilgileri ve beklentilerimizi geçen hafta basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuş, hazırladığımız kitabı ülke ve kent yöneticileri ile yetkililere sunmuştuk. Kamu borçlarının yapılandırılması ve okul kantinlerinin durumu da önerilerimiz arasındaydı. Önerilerimizin dikkate alınması sevindirici olmuştur, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz’ diye konuştu.

Ana borç dikkate alınmalı

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, istihdam paketine vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırmasına yönelik eklemeler yapılacağını açıkladığını belirten Mutlu, ‘Teknik detaylar üzerinde yapılan çalışmanın, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacağı ifade edilmiştir. Yapılan çalışmalarda esnaf teşkilatları ile işbirliğine gidilmesinin, daha verimli sonuçlar alınmasına vesile olacağına inanıyoruz. Vergi ve SGK prim borçları için düşünülecek yapılandırma çalışmasında, mevcut borcun gecikme faizlerinin silinmesi, ana borcun da uzun vadeli bir yapılandırmaya tabi tutulması doğru olacaktır. Bu konudaki önerimiz, faizlerden arındırılmış borç için planlanacak yapılandırmaya, Ocak 2021 sonuna kadar müracaatların kabul edilmesi, ilk taksitlerin ise Temmuz 2021 tarihinde ödenmesi yönünde olacaktır. Taksitlerin üç ayda bir, toplam 72 ay vade ile ödenmesi, üyelerimizi rahatlatacaktır’ dedi.

Kantinler açıldı

19 Ekim’den itibaren okul kantinlerinin de çalışmaya başladığını kaydeden Başkan Mutlu, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelge ile 13 Mart’tan beri kapalı olan okul kantinlerinin açılmasına karar verilmiştir. 12. Sınıf (lise son) ve ortaokul 8. Sınıflara hizmet veren kantinlerimizin kiraları, 13 Mart’ta ödedikleri son kiranın yüzde 5’i, ilkokullarda (1,2,3,4. Sınıflar) hizmet veren kantinlerimizin kiraları ise yine 13 Mart’ta ödedikleri son kiranın yüzde 20’si oranında belirlenmiştir. Okullarda devam mecburiyeti bulunmamaktadır, doğal olarak hiçbir şey Corona öncesi gibi olmayacaktır ama yine de bu karar, aylardır gelir getirici faaliyette bulunamayan kantinci esnafı için sevindirici olmuştur’ şeklinde konuştu.

Biraz olsun rahatlatacak

Esnaf sanatkarların pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında geldiğine dikkat çeken İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Zor günler geçiren esnaf sanatkarlara katkı koyacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İESOB’nin dile getirdiği önerilerin dikkate alınması teşkilatımızı memnun etmiştir. Yapılan çalışmalar kesimi biri nebze olsun rahatlatacaktır. Ancak bunun yanında, halen arzu ettiği işleri yapamayan, para kazanamayan esnaf sanatkarlara 1-2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredi destekleri de tahsis edilmeli, süreçten çok etkilenen bazı meslek kolları unutulmamalıdır. Kantinlerin açılması kararı alındı ama servisçiler, kahveciler, kırtasiyeciler gibi bazı meslekler için de özel lokal tedbirler düşünülmelidir.’