Onlar da pandemi mağduru oldu: Kimse nasıl geçindiğimizi sormuyor!

Kovid-19 pandemisi Karagöz ustalarını da etkiledi. Yaklaşık bir yıldır gösteri yapamadıklarını dile getiren Karagöz Ustası Ayhan Leylek, “Pandemiden önce haftada 10 ayda 40 gösteri yapıyordum. Ama maalesef şimdi evimizde oturuyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'de 2020 yılında ortaya çıkan Kovid-19 koşulları nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da zor bir yıl olarak kayıtlara geçti. Salgın nedeniyle geçen yılın Mart ayında bu yana sahne gösterileri yapılamıyor. Türk Gelenek Tiyatrosu'nun, kıymeti yeterince bilinmeyen ve günümüzde sınırlı sayıda temsilcisi kalan Karagöz, Hacivat oyunu sanatçıları da zor günler geçiriyor.

Pandemi nedeniyle gösteri yapamadığını dile getiren Karagöz Ustası Ayhan Leylek, “Bir yıldır gösteri yapmıyorum. En son geçen yıl Mart ayında Hacivat ve Karagöz gösterisi yaptım. Genellikle okullarda gösteri yapıyoruz. Okullar, kapanınca bizim işlerimiz de durdu. Biriktirdiğimiz paralarla geçimizi sağladık, hep cepten yedik. Ben genellikle okullarda gösteri yapıyorum. Yeni kuşaklara Hacivat ve Karagöz’ü tanıtmaya çalışıyorum. Pandemiden önce haftada 10 ayda 40 gösteri yapıyordum. Ama maalesef şimdi evimizde oturuyoruz” diye konuştu.

“Başka destek yok”

Devlet tarafından basit usul vergiye tabi olduğu için sadece 3 ay boyunca bin liralık destek aldığını ifade eden Leylek, “Başka destek yok, etkinlik yok para kazanamıyoruz. Bir yıldır evde oturuyoruz. Hazıra dağ dayanmıyor. Ben bu mesleği çocuklarıma öğrettim, 5 de çırak yetiştirdim. Bursa’da yoğunlukla yapılıyor. Türkiye genelinde şu anda bu işi yapan sayılı insan var. Ben genellikle okullarda gösteri yapıyorum. 80’li yıllardan bu yana yeni kuşaklara Hacivat ve Karagöz’ü tanıtmaya çalışıyorum. Sadece Karagöz ve Hacivat değil, Orta Oyunu da oynuyorum, Meddahlık da yapıyorum ” dedi.

Avrupa’da olsak böyle olmazdı

Karagöz ve Hacivat oyunlarının devam etmesi için ustaların desteklenmesi gerektiğini dile getiren Leylek, “Biz Amerika, Almanya değiliz. Türkiye’de bu işler zor yürüyor. Teşvik almak çalışıyoruz. Bizim ihtiyaçlarımızı soran yok. Kimse arayıp ‘Yılda 400 gösteri yapıyordunuz, pandemi döneminde neler yapıyorsunuz, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?’ diye sormuyor. Çeşitli ihtiyaçlarımız var ama kimse gözetmiyor. Her şey dursa boğaz durmaz. Yetkililerin bizi araması, sorunlarımızı dinlemesi gerekiyor. Avrupa’da olsaydık arayıp sorarlardı” ifadelerini kullandı.