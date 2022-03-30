Önlem alınmazsa susuz bir gelecek bizi bekliyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü iklim krizi ve kuraklığa dikkat çekmek için farkındalık kampanyası başlattı. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte yaşanabilecek tehlikeler sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan görüntüler eşliğinde İzmirlilere anlatıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü, suyun önemine dikkat çekmek amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü’nü de kapsayan hafta içinde şehrin farklı noktalarında interaktif farkındalık etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerde, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekilerek yaşam kaynağımız suyun önemi bir kez daha gözler önüne serildi. “20 yıl sonra suyun olmadığı bir Türkiye’de yaşamak nasıl olur” sorusunun yanıtı sanal gerçeklik teknolojisi ile verildi.

Yarınlarımızın ve çocuklarımızın su hakkını koruyalım

Kampanya kapsamında geçmişte yapılan hatalar ve bugün devam eden yanlışlarla suyumuzun tehlike altında olduğu vurgulanıyor. Küresel iklim krizi, yeraltı sularının plansız kullanımı, tarımda vahşi sulama ve bilinçsiz her türlü su tüketiminin hepimizi ortak bir karanlığa sürüklediği ve gelinen noktada tüm insanlık olarak el ele verilerek alınacak önlemlerle yarınlarımızın ve çocuklarımızın su hakkını korumak için önemli adımlar atılabileceğine de dikkat çekiliyor.

“Suyumuz Isınıyor” platformu üzerinden iklim krizi ile mücadele

İZSU Genel Müdürlüğü kentin çeşitli noktalarında iklim krizi ve kuraklık ilgili farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ederken tüm vatandaşları bu mücadeleye ortak olmaya ve bilinçsiz su tüketimine karşı çıkmak için Suyumuz Isınıyor platformuna destek vermeye davet etti.