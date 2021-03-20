Önüne gelen kuyumcu dükkanı açamayacak!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"yla ilgili Ankara'da temaslarda bulunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle kuyumcularda altın, gümüş, pırlanta ve saat dışında imitasyon ürün bulundurulamayacağını ve satılmayacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir süre önce sektör görüşüne açılan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altını kamu bankalarına yatırmaları planlanıyordu. Teminat şartı sektörde tartışmalara neden olurken 500 gram teminat şartı 250 grama düşürülmüştü. 250 grama da itiraz eden sektör temsilcileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yönetmelik taslağı üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye genelindeki tüm kuyumcular adına 12 kuyumcu odası başkanıyla birlikte Ankara'da temaslarda bulunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Bransel, bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hazırlanan yönetmelik taslağının sektörü belirli bir standartta kavuşturacağını belirten Baransel, kuyumcularda imitasyon ürün satılamayacağını söyledi.

Ustalık belgesi olmayan dükkân açamayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yönetmelik taslağıyla ilgili görüştüklerini ifade eden Baransel, "Ruhsar Hanım ile görüşmelerimiz sonucunda taslaktaki bazı maddeler kaldırıldı. Lise mezunu olma şartı, 20 metrekare şartı ve teminat şartı yönetmelik taslağından çıkarıldı. Ustalık belgesi şartı bizim olmazsa olmazımızdı. Ustalık belgesi şartı taslağa eklendi. Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nden yetki belgesi alacak tüm kuyumcular ve bundan sonra kuyumcu açacak kişiler ustalık belgesi olmadan dükkan açamayacak. İkinci bir dükkân bile açsa mutlaka o dükkânda da ustalık belgesi olan biri olacak. Döviz alımı yapmayacağız, döviz büroları da altın satmayacak. Sertifikasız ürün satılmaması şartını getirdik. Pırlanta taşlarla ilgili dükkan sahibinin kendi hazırlayıp verdiği sertifikaların gemoloji laboratuvarında olması konusunda çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Kuyumcuların standartları olacak

Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini belirten Barensel, "Bu yönetmelik çıktığında önüne gelen kuyumcu dükkânı açamayacak. Sektörün belirli şartları, kriterleri olacak. Bu yönetmelikle kuyumcular, standartlara kavuşacak. Panolardaki fiyat tarifesine uyulacak. 8-14 ayar altın satan olursa bunlar suç işlemiş sayılacak. Sahtecilik artık yapılamayacak. Vitrinlerde bijuteri ürünlerine yer verilmeyecek. Kuyumcular artık altın, gümüş, pırlanta ve saatin dışında imitasyon ürün bulundurmayacak. Ben koymuşum vitrinime bir kilogram bilezik diğeri koymuş 35 kilogram bilezik ama altın değil. Müşteriler de ilgi gösterip bu dükkânları tercih ediyor. Zamanında imitasyon ürünleri altın diye satanlar oldu. Bundan sonra kesinlikle imitasyon ürün bulundurulmayacak. Ne kadar ürünü varsa o kadar vitrinde sergileyecek, vatandaş kandırılmayacak. Kuyumcu sadece altın, gümüş, pırlanta ve saat satacak" diye konuştu.