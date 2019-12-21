Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Oruç, Bayındır'da

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ve beraberindeki teknik heyet, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti.

Oruç ve beraberindeki heyet, Bayındır'da yapılması planlanan Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda Demirezen ile fikir alışverişinde bulundu. Demirezen, bölgenin bir an önce faaliyete geçmesini istediklerini belirterek, şöyle dedi: "Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilçemize geldiğinde müjde vermişti. Bizler de bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. İlçemizde kurularak faaliyete geçecek olan Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için gerekli görüşmeler başladı. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha detaylı gelişmelerin yaşanacağına inanıyorum."