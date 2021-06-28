Orhanlı Köyü'nün başı RES'lerle dertte!

Seferihisar'da yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu bir vadide bulunan Orhanlı Köyü’nün başı yenilenebilir enerji santralleri ile dertte. Köy sakinlerinin önceki projelere olan tepkileri sürerken yeni bir RES ve GES projesi için daha ÇED başvurusunda bulunuldu. ÇED onayı alınması halinde Orhanlı mevkiinde 12 adet sondaj açılacak

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Seferihisar'da yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu bir vadide bulunan Orhanlı köyü, bir süredir yenilenebilir enerji santralleri projelerinin tehdidi altında. Köyün neredeyse tamamına JES projeleri için dört farklı ruhsat izni verilmiş ve sondaj çalışmaları başlamıştı. Köy halkının mevcut projelere tepkileri sürerken, halk yaşam alanlarına yapılmak istenen bir başka RES ve GES’le karşı karşıya kaldı. Bu sefer de aynı bölgede Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. isimli firma tarafından Karen JES (20 MWe) ve yardımcı kaynak olarak rüzgar enerji santrali(RES) ve güneş enerji santrali(GES) projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) başvurusunda bulunuldu.

Toplam 12 adet sondaj açılacak

Söz konusu proje alanları yatırımcı firmaya ait Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı sınırları içerisinde yer alıyor. Karen JES (20 MWe) ve Yardımcı Kaynak (GES+RES) Projesi kapsamında binary sistem teknolojisine sahip 20 MWe kurulu güçte jeotermal enerji santralinin inşası ve işletilmesi, santrale hizmet edecek üretim ve reenjeksiyon kuyularının açılması ve işletilmesi planlanıyor. Ayrıca proje kapsamında jeotermal enerji santralinin işletilmesinde sırasında meydana gelecek iç tüketim kaybının karşılanması amacıyla güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santralinin kurulması planlanıyor. Proje kapsamında toplam 12 adet lokasyonda jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti planlanırken 7 adetinin üretim amaçlı 5 adetinin ise reenjeksiyon amaçlı kullanımı planlanmaktadır.

Proje maliyeti 300 milyon lira



Projenin arazi hazırlık ve inşaat döneminde 60 kişi ve işletme döneminde ise 15 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Santralin arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarının inşaat öncesi ve inşaat aşaması olmak üzere toplamda 48 ayda tamamlanması planlanıyor. Karen Jeotermal Santralinin işletme ömrü 30 yıl ve proje bedeli 300 milyon TL olarak hesaplandı. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte yıllık 140,2 GWh elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

ÇED süreci tamamlanıncaya kadar öneride bulunulabilecek



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İzmir İli Cumaovası(Menderes), Seferihisar İlce Orhanlı Mahallesi Mevki Mevkiinde Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Karen JES (20 MWe) ve Yardımcı Kaynak (GES+RES) Tesisleri projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler İzmir Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

İstemiyoruz



Söz konusu projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Orhanlı Mahallesi Muhtarı Birgül Bozkurt ise mahalle sakinlerinin bölgede yapılmak istenen RES ve GES'leri istemediğini belirterek “Bizim elimize daha ÇED belgesi gelmedi gelse de zaten onaylamayacağız. İmza toplayıp istemediğimizi bildireceğiz. Bu projelere karşıyız” dedi.