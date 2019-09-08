Orkinos çiftliklerine HAYIR

Demircili-Sığacık bölgesine Orkinos çiftliği kurulmasını protesto eden vatandaşların eylemine destek veren Başkan Oğuz, 'Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için buradayız. Eğer kararlılığımızı ve irademizi gösteremezsek yarınlara emanet bırakacağımız bir denizimiz, doğamız olmayacak' dedi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin öncülüğünde düzenlenen 'Orkinos Çiftliğine Hayır' eylemine CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katılarak destek verdi. Demircili-Sığacık bölgesine Orkinos çiftliği kurulmasını protesto eden vatandaşların sloganlar ve pankartlarla destek verdiği eylemde, Urla Belediye Başkanı Oğuz, "Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için buradayız. Eğer kararlılığımızı ve irademizi gösteremezsek yarınlara emanet bırakacağımız bir denizimiz, doğamız olmayacak" dedi.

Önceki aylarda Seferihisar'ın Sığacık Koyu'nda yapılması planlanan fakat hakkında çok sayıda mahkeme kararı bulunması nedeniyle Urla Demircili Koyu ile Sığacık körfezine arasındaki bölgeye taşınmasına karar verilen, Orkinos çiftliğine karşı İzmirliler el ele verdi. Demircili sahilinde düzenlenen eyleme onlarca tekne de denizden destek verdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun yanı sıra Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılırken vatandaşlar da ellerindeki pankartlar eşliğinde "Orkinos Çiftliği İstemiyoruz" sloganı attı.

İki ilçe birlik oldu

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Yarımada'nın herhangi bir noktasında meydana gelecek kirliliğin tüm yarımadayı etkileyeceğini ifade etti. Çiftliğin, Seferihisar'dan sonra Urla'ya taşınma planları yaptığını, buna karşın yarımada halkı ve İzmirli vatandaşların birlik olduğunun altını çizen Başkan Oğuz, "Bugün, Yarımadamızın doğasını, denizini, yeşilini korumak adına buradayız. Çünkü biz çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir kent, temiz bir deniz bırakmak istiyoruz" dedi.

Yasalar uygulansın

Konunu hukuki boyutunun da olduğunu açıklayan Başkan Burak Oğuz, şunları söyledi: "Bilirkişi raporları, kesinleşen Danıştay kararları, 1. ve 3. derece sit alanlarına kıyıları olması, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 725 sayılı ilke kararına rağmen, 'Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisi yapılamayacağı' karar altına alınmasına karşın mevzuat, bilirkişi raporları ve mahkeme kararları maalesef uygulanmıyor. Biz hukuk ve kanunların doğamız, denizimiz ve insanlarımız yararına olacak şekilde uygulanmasını istiyoruz."

Köpekbalıklarını çekiyor

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, orkinos çiftliklerinin gerek canlı yemlerle beslenmeleri gerekse hasat sürecindeki atıkların denize boşaltılmasıyla denizlerin girilemez hale geleceğini de sözlerine ekleyerek, "Yemlerin artıkları denizi kirletirken köpekbalığı gibi tehlikeli hayvanları da kendine çekecek. Ayrıca hasat zamanı öldürülerek gemilere alınan orkinosların kesilmesiyle birlikte çıkan kanlar da denizlerimizi kirletecek. Kan kokusuna gelen tehlikeli türlerin sayısını arttıracak. Kanlar ve yem atıkları ile kirlenen, köpekbalıklarıyla tehlikeli olan denizlerimiz de girilmez hale gelecek" diye konuştu.

Mücadeleye devam

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise, orkinos çiftliklerine birlik olarak sıcak yaz gününde eyleme destek vermek için gelen herkese teşekkür etti. Beko, "Tıpkı orman yangınlarında birlik olduğumuz gibi denizlerdeki kirliliğe karşı da bu birlikteliği sürdüreceğiz. Evlatlarını ve torunlarını düşünerek onlara temiz bir ülke, temiz bir kent bırakmak için bugün buraya gelen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde de Seferihisar ve Urla'ya bu çiftliklerin kurulmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

50 metrelik 8 kafes

Yılda 900 ton kapasiteli orkinos yetiştiricilik tesisi kurmayı planlayan firma, bölgeye 50 metre çapında 8 kafes yerleştirecek. Kafeslerin toplam yüzey alanı 15 bin 700 metrekare olacak. ÇED dosyasında işletme ömrü 30 yıl olarak planlanan tesisin, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlandığı sürece ömrünün sınırsız olduğu belirtildi.

Net karar

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 2863 Sayılı Kanun kapsamına giren alanlarda su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin ilke kararında şu ifadelere yer verilmiştir: "Sit alanlarında ve sit alanlarına kıyısı bulunan koylarda, 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde Bakanlar Kurulu Kararı ile dalış yasağı getirilen alanlarda su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi yapılamayacağına karar verildi."