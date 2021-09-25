Orman alanına taş ocağı

Aliağa'nın Kapukaya Mahallesi'nde "orman alanı" içinde Andezit-Bazalt Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Asfalt Plent Tesisi projesi için ÇED süreci başlatıldı. Kapukaya Mahallesi sakinleri ise taş ocağı istemediklerini dile getirdi

FATİH ÖZKILINÇ- Aliağa'nın başı ekolojik dengeyi bozan yatırımlardan kurtulmuyor. Etrafı adeta taş ocaklarıyla çevrilen Çaltılıdere Mahallesi'nin ardından yaklaşık 200 nüfuslu Kapukaya Mahallesi'nde de taş ocağı kurulmak isteniyor. Mahallede kurulması planlanan Andezit-Bazalt Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Asfalt Plent Tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci başlatıldı. En yakın konuta 200 ve 750 metre mesafede en yakın yerleşim yerine ise bin 250 metre mesafede kurulması planlanan tesis İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde "orman alanı" içinde yer alıyor. Ayrıca proje DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün planlama aşamasındaki Kunduz Barajı Uzun Mesafeli Koruma alanı içerisinde bulunuyor.

Yılda 1 milyon 250 bin ton üretim yapılacak



Bakanlığa sunulan dosyada ÇED Alanı (proje alanı) olarak, 99,54 hektar büyüklüğündeki ruhsat sahası içerisinde 9,14 ha (91.432 m²) belirtildi. Proje sahası içerisinde 6,99 ha (69.947,11 m²) büyüklüğündeki ocak sahasında yılda 1 milyon 250 bin ton andezit-bazalt üretimi yapılacak. Elde edilecek 1 milyon 250 bin ton andezit-bazaltın, 1 milyon 100 bin ton'u kurulması planlanan kırma-eleme tesisinde boyutlandırılacak, kalan 150 bin ton'u ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan tüvenan olarak piyasaya sunulacak. Ayrıca proje kapsamında yıllık 300 bin ton kapasiteli asfalt plent tesisi kurulması planlanıyor. Tesiste hammadde olacak agrega, kırma-eleme tesisinde boyutlandırılacak malzeme ile karşılanacak. Andezit-bazalt üretimi; açık ocak işletme yöntemi ile basamaklar oluşturularak yapılacak olup malzemenin gevşetilmesi için delme-patlatma yöntemi kullanılacak. 4 milyon 228 bin TL yatırım bedeliyle kurulacak tesis yılda 12 ay, ayda 25 gün ve günde 16 saat faaliyet gösterecek. Tesisin hazırlık aşamasında 10 personel, işletme aşamasında ise 25 personel istihdam edilecek.

Mahalleli istemiyor



Mahallerinde kurulmak istenen Andezit-Bazalt Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Asfalt Plent Tesisi projesinden yeni haberleri olduğunu belirten Kapukaya Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan, "Mahallemizde taş ocağı istemiyoruz. Biz daha yeni duyuyoruz. Taş ocağı kurulursa mahallemize zarar verir" dedi.