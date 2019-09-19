Ormana terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormana terk edilmiş ölmek üzere olan 5 yavru köpek buldu. Köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde korumaya alındı.

Ormana terk edilen yavru köpeklere belediye sahip çıktı
19 Eylül 2019 Perşembe 15:16

Kaynaklar ormanları içerisinde denetim yapan Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından alana bırakılmış pet şişeleri toplarken ölmek üzere olan 5 yavru köpekle karşılaştı. Ekipler, yavru köpekleri alarak, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Aç kalan köpeklere müdahale eden veteriner hekimler, bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
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