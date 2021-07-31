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Ormanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı

Ülke genelinde çeşitli illerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini kaydeden Bilge, sıkı denetimler yapılarak belli bölgelerde ormanlara giriş çıkışların kontrol altına alınması gerektiğini söyledi

Ormanlara giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı
31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:07

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'nin ormanları yanıyor. Çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Muğla, Manisa'da çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken bir kısmında ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangınlarda Manavgat'ta üç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise bir kişi yaşamını yitirdi. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Koordine olmazsa başarı gelmez


Orman yangınları yakından takip ettiklerini belirten Bilge, "Yangınlar arka arkaya çıktı. Sonuçları henüz belli değil. Kasıt mı, ihmal mi bilemiyoruz ama çıkan yangınların insan kaynaklı olduğu kesin. Son yangınlarda ekiplerin yetersiz olduğu noktasında birçok eleştiri vardı. En önemli sorun personel yetersizliğidir. Yangınlara müdahale veya devriye araçlarında personel yetersizliği bugün hangi noktada bilemiyoruz. Yakın zamanda büyük ölçüde eksikliğin tamamlandığını düşünmüyoruz. Yangınların sadece hava araçlarıyla söndürülmesi mümkün değil. Yer ekipleri de önemli. Sağlıklı bir koordine olmazsa orman yangınlarında bir başarı elde etmek zor" dedi.

Sıkı denetim şart


Büyük yangınların istatistik olarak ağustos ayın ortalarına doğru çıktığını kaydeden Bilge, "Yangına hassas bölgelerde teyakkuz halinde olunmalı. Devriye ekipleri gezmeli. Yerel yönetimlerle gerçekten bir işbirliği yapılmalı. Son yıllarda ormanlara giriş, çıkışlar yasaklandı. Bu yasak devam etmeli. Mangal ve benzeri gibi ateş yakılmasına izin verilmemesi lazım. Sıkı denetimler yapılmalı. Belli bölgelerde ormanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmalı" diye konuştu.
 

Orman köylerinde yaşayanlardan faydalanılmalı


Orman köylerine orman yangınlarına karşı araç gereç desteği verilmesi gerektiğini ifade eden Bilgi, "Araç gereç noktasında destek veriliyor ama çalışmayanlar varsa bu araçların bakımı yapılmalı, eksikler giderilmeli. Orman köylüleriyle işbirliği çok önemli. Eskiden yangın personeli alınırken orman köylülerinden alınırdı. Ama son yıllarda bunun pek yapıldığını göremiyoruz. Bunlara önem verilmeli. Orman köylerinde yaşayan insanların refleksleri daha iyi bu durumdan faydalanılmalı" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #orman #orman yangını #orman yasak #yangın #izmir
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