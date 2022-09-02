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Örnekköy'de beşinci etap başlıyor

Örnekköy'de beşinci etap başlıyor
02 Eylül 2022 Cuma 11:41

İzmir’de kentsel dönüşüm yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle hız kesmeden sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda beşinci etabın yapım ihalesini de sonuçlandırdı. Bu etapta yaklaşık 560 bağımsız birim yapılacak.

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent hedefi doğrultusunda Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda önemli bir aşama daha tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beşinci etap için yaptığı ihale sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı yönetiminde toplanan Belediye Encümeni’nin mali teklifleri değerlendirmesinin ardından ihaleyi Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. & Erensan İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklığı’nın kazandığı açıklandı. Şirket beşinci etapta yaklaşık 560 bağımsız birim inşa edecek.
İhale 25 Ağustos 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılmıştı.

3 bin 520 konut, 338 işyeri olacak


Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplam 3 bin 520 konut ve 338 işyeri inşa edilecek. Proje kapsamında alanda 4 bin 200 metrekaresi kapalı iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesisi binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda alana 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırılacak.

İkinci, üçüncü ve dördüncü etapta bin 134 konut, 74 işyeri için yapım çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi birinci etapta 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim etmişti. 560 bağımsız birimi kapsayan beşinci etabın kura çekimi ise 8 Haziran’da yapılmış, yurttaşların güvenle oturacakları konforlu konutlar noter huzurunda belirlenmişti.

Etiketler; #örnekköy #kentsel dönüşüm #izmir #izmir büyükşehir
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