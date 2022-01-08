Örnekköy’de dördüncü etabın imzaları atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON, Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği dördüncü etapta inşaatın başlaması için “S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi” ile sözleşme imzaladı. Başkan Tunç Soyer geçen ay üçüncü etap için imza atıldığını hatırlatarak “Böylece sadece bir ayda Örnekköy’deki iki etapta da yapım işini başlattık. İzmir’in yapı stokunu yenilemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve “Büyükşehir güvencesi ve garantörlüğü” ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 380 konut ve 27 işyerini kapsayan dördüncü etabın inşaatının başlaması için “S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi” ile sözleşme imzaladı. İZBETON Merkez Şantiyesi’nde yapılan imza törenine İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve kooperatif yetkilileri katıldı.

“Zor koşullara rağmen vizyonumuzu hayata geçiriyoruz”



Geçen ay Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda üçüncü etapta inşaatların başlaması için S.S. İş Dünyası Yapı Kooperatifi ile imzalar atılmıştı. Böylece, sadece bir ayda Örnekköy’deki iki etapta da yapım işinin başlaması için harekete geçilmiş olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İZBETON’un İzmir’in kentsel dönüşümünde güçlü bir aktör haline gelmesiyle, içinde bulunduğumuz bu zor ekonomik koşullara rağmen vizyonumuzu hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçiriyoruz” dedi.

Örnekköy’ü yerinde dönüşüm ile sosyal donatılar, yeşil alanlar ve sağlıklı bir altyapıyla buluşturduklarını vurgulayan Başkan Soyer, “İzmir’de altı farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla yürütüyoruz. Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy’de yaşayan vatandaşlarımızın haklarını koruyarak, yüzde 100 uzlaşı ilkesiyle dönüşümü yapıyoruz. İzmir’in yapı stokunu yenilemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

18 hektar alan dönüşecek



Bölge sakinlerinin tamamına yakınıyla uzlaşı sağlanan, sözleşmelerin yapılıp tapularının alındığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yaklaşık altı bin yurttaş yaşıyor. Örnekköy’de etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ve 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak.

Örnekköy’de birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerinin anahtar teslimi yapıldı. 170 konut ve 20 iş yerini kapsayan ikinci etap yapım çalışmaları ise sürüyor. Üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584 konut ve 27 işyeri daha hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.