Örnekköy’de imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda üçüncü ve dördüncü etap çalışmalarını başlatacak sözleşmeyi Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzaladı. Başkan Soyer, “Ege Mahallesi’nden sonra yeniden bir kentsel dönüşüm süreci başlatmak üzere sözleşme imzalıyoruz. Çok heyecanlıyız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altı ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda üçüncü ve dördüncü etapta yapılacak yaklaşık bin konut için anahtar teslim inşaat yapım protokolünü Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Ege Mahallesi’nden sonra yeniden bir kentsel dönüşüm süreci başlatmak üzere sözleşme imzalıyoruz. Çok heyecanlıyız” dedi.

Belediye şirketi devrede

Başkan Tunç Soyer, Örnekköy ikinci etap kura çekim töreninde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin de ihalelere katılım sağlayacağını söylemişti. 18 Kasım 2020 tarihinde yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karar onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’de birinci etap kapsamında inşaatı tamamlanan 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim etti. İkinci etapta 170 konut ve 20 işyerini kapsayan kat karşılığı anahtar teslim ihalesini geçtiğimiz aylarda yapan Büyükşehir, tahliye işlemlerinin ardından ihale alanındaki yapıları yıktı.

3520 konut olacak

Projenin diğer etapları için de ihale hazırlığı sürüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 180 bin metrekare büyüklüğündeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak.

