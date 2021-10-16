OSB’lerin yetkileri alınmak isteniyor

OSBDER Genel Kurul Toplantısında 45 OSB adına konuşan OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB kanunda yapılan değişiklikle OSB’lerin yetkilerinin ellerinden alınmak istediğini belirtti.

FATİH ÖZKILINÇ- Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Genel Kurul Toplantısı İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) gerçekleştirildi. Türkiye’nin 7 bölgesinde üye 45 OSB Başkanı’nın temsil edildiği Genel Kurulda mevcut başkan Hilmi Uğurtaş, yeniden başkan seçildi. OSBDER Yönetim kurulu, AİAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanı Eyüp Sözdinler, İstanbul Dudullu OSB Başkanı Murat Önay, Kocaeli-Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım, İstanbul Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Bursa Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun’dan oluştu. OSBDER Genel Kurul Toplantısında 45 OSB adına konuşan OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğe tepki gösterdi.

Yeni düzenlemeye tepki

Genel Kurul Toplantısı’nın ana gündem maddesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 4562 sayılı OSB Kanunu’nda değişiklik oldu. Yapılması düşünülen değişiklikle birlikte OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilecek olması, üzerinde çalışıldığı belirtilen taslaktaki en dikkat çekici madde olarak öne çıktı. Buna göre, 4562 Sayılı OSB Kanunu’na eklenecek olan geçici 18’inci maddenin yürürlüğe girmesiyle genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB’lerde en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak müteşebbis heyet oluşturulacak. OSB Katılımcıları, kendi aralarından yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl, 8 yedek, en fazla 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak. Öngörülen bu kanun değişikliğinin OSB’lere ciddi şekilde zarar vereceğini belirten aynı zamanda OSBDER Hilmi Uğurtaş, şunları söyledi: “OSB’ler olarak ciddi ve zor bir süreçten geçiyoruz. Derneğimizin ne kadar önemli olduğunu bu sıkıntılı süreçte bir kez daha anladık. STK’ların sesi siyasiler tarafından daha dikkatli dinleniliyor. OSB’lerin kanun değişikliği daha önce de tartışıldı ve gündeme getirilmişti. Biz de OSB temsilcileri olarak o dönemki kanun değişikliğine karşı çıkmıştık. Çünkü burada genel kurulların lağvedilemesi tartışılmıştı. Bizim o süreçte mücadelemizle genel kurulların devam etmesini sağladık. O süreçte yaşananlar bu derneğin kurulmasına öncülük etti. O yüzden bu derneğe ciddi ihtiyaç var. Burada önemli olan OSB’lerin sesini hür bir şekilde dille getirilmesi. Derneğimizin de en büyük görevi de budur.”

OSB’lerin yetkileri alınıyor

Sanayiciler olarak OSB’lerde kanun değişikliğinin neden yapılmak istendiğine anlam veremediklerini söyleyen Uğurtaş, kanun değişikliği ile OSB’lerin yetkilerini ellerinden alınmak istediğini belirtti. Uğurtaş, “OSB kanunu neden ve niçin değiştirilmek isteniyor anlam veremiyoruz. Bu kanun değişikliği ile OSB’lerin yetkilerini yavaş yavaş ellerinden alınmaya çalışılıyor. Kanun değişikliğiyle sanayici herhangi bir yerden bir bilgisayar alamaz ya da bir tuvaleti dahi yenileyemez. Çünkü kanun değişikliği ile sanayicinin bunu yapması için bakanlıktan onay alması gerekiyor. Şu anki yasada OSB’ler yatırım yapmak istiyor bunu bile bakanlığa sormadan yapamayacağız. Buna kim karar verecek. Bizim neye ve kime ihtiyacımız olduğunu nerden bilecek. OSB’lerin bugün başarılı olmasının en büyük nedeni birinci elden ve hızlı bir şekilde sorunlara cevap vermesidir. Bizler sanayicilerin bir gün içinde karar vermesi gerektiğini ve bunun için bir düzenleme beklerken bir baktık ki OSB’lerin yetkileri yavaş yavaş ellerinden alınıyor” diye konuştu.

Bakanın iki dudağının arasında

“Bakanlığın en önemli görevlerinden bir tanesi denetlemedir” diyen Uğurtaş, şunları söyledi: “Biz sanayiciler çaya kadar denetleniyoruz. Bu denetlemeler bu kadar sık yapılırken yine de bir yerlerde bir sorun sıkıntı varsa bu OSB’lerin problemi olmamalıdır. Bu yasa tartışılmaya başlandığında birçok sanayici beni aradı neler oluyor diyorlar. Diyorlar ki OSB’lerde yönetim 2 dönem görev alabilir. Peki neden? Buralar bir çocuk bir park alanı ya da bir antreman yeri değildir. Bunun altından ne yattığını bilmiyoruz. Ben huzur hakkı almam, kamu ile hiçbir şekilde işim olamaz. Bu ülkeye karşı sorumluklarım var. Bunu sayın bakana izah ettim. Ne olduğunu anlamıyoruz. Her şeyimiz açık. Görev aşkı altında olan insanlar olarak bunu hak etmiyoruz. OSB’lerin telkin edilmesi meselesi var. Bakanlığın iki dudak arasına getiriliyor. Bunun siyasetten nasıl kullanılacağını bilemeyiz. Büyük bir rant alanı olur. Ticari alan çevrilir. Ciddi yatırımları olan bir bölgeyi bakanın iki dudağının arasına bırakılmamalıdır.”

Bana atılan leke asla tutmaz

Kanun değişikliği ile birlikte sanayicilerin kelesinin koltukta olacağını söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ise, sadece sanayicileri denetleyen bir teftiş mekanizmasının olması gerektiğinin altını çizdi. Esen “O kadar canımız yanıyor ki sonra da şunu yapın bunu yapın diye ifadeler kullanılıyor. İyi de sanayicinin elinde hortumu var sürekli yangınları söndürmenin peşinde. OSB’ler olarak ne yazık ki bu bedelleri ödüyoruz. Bu yasanın neden yasalaşmaması gerekiyor. Çünkü görevden alınmanın önü açılıyor. Ancak görevden alınmanın bir esası olması gerekiyor. Bir yanlışa dayanması gerekiyor. Bir çalmaya menfaat sağlamaya dayanması gerekiyor. Müfettiş hangi esasa göre geliyor. Bugün bir tek teftiş mekanizması var. Bakanlık da buna göre denetleniyor. KOSGEB de buna göre denetleniyor. Sekiz tane birimi bu teftiş denetliyor. OSB’ler de buna gör denetleniyor. OSB’ler özgüm bir teftiş denetim mekanizması yok. Bu yok ancak görevden almalar kolaylaşıyor. Bu şekilde sanayici kele koltukta görev yapmış olacak. Ben bunu yaşadığım için biliyorum. Sadece OSB’lere özgü bir teftiş mekanizmasının olması gerekiyor. Mutlaka OSB’lere yönelik bir yönetmeliğin çıkması için öncülük edelim. Bir müfettiş gelip bir iftira ile yalanla sanayicileri lekeleyebilir. Bu yüzden bile olsa ikinci ve üçün mekanizmaların olması gerekiyor. Bu mekanizmalar maalesef yok. Telin ucunda gibiyiz. Benim bir markam var. Bana atılan leke asla tutmaz ama herkes bu şansa sahip değil” şeklinde konuştu.

22 defa değişti

Anadolu OSB Başkanı ve OSBDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay da “Kanunlar birlikte yer seçimleri tercihleri de değişiyor. İstediği her yeri OSB yapacak konuma geliyor ister deniz ister göl kenarı. Denizlerimize, ormanlarımıza ne kadar değer verdiğimizi yangınlarda gördük zaten. Bu pek çok alan OSB bahanesi ile talan edilecek anlamına gelir. Kanuna baktığımızda zayıf halkalar çok fazla 20 yılda 22 defa değişiklik yapılmış yasada. Kişilerin isteğine göre değişikliler yapılmış” dedi.