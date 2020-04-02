Otel değil evsize eviz

Korona nedeniyle pek çok otel kapanırken bazıları da emektar çalışanlarını ve kalıcı misafirlerini korumaya çalıştığı için kapatıp gidemiyor. İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, 'En doğrusu kapatmak aslında ama bizim yıllardır burada kalan, burayı evi olarak gören müşterilerimiz var. Onların evini kapatıp gidemeyiz' dedi

Hüseyin Çatal - Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisini altına alan korona virüs, insan sağlığı kadar ekonomik anlamda da tüm sektörleri etkiledi. Virüsten etkilenen sektörlerin başında konaklamanın geldiğini belirten İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, küçük otel işletmecilerin virüs nedeniyle yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Destek verilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı İstikrar Kalkanı Önlem Paketi'nin esnafı rahatlattığını söyleyen Gönen, "Dünyada ve ülkemizde de görülen öldürücü koronavirüs salgını dünya ekonomisini, özellikle küçük ölçekli işletme esnafını oldukça zorlamaktadır. Bu bağlamda etkisini artırarak sürdüren koronavirüsten etkilenen sektörler arasında konaklama gelmektedir. Bu süreçte nakit akışı bozulan küçük ölçekli işletme esnafının banka borçları 3 ay süreyle erteleme sağlandı. Devlet bankalarının yanında özel bankaların da erteleme yapmasını istiyoruz' dedi.

Otel değil ev gibiyiz

Başkan Gönen şunları söyledi: Bazı oteller kapanıyor. En doğrusu da aslında bu ama bizim yıllardır burada kalan, burayı evi olarak gören müşterilerimiz var. Hal böyle olunca kapatıp gidemiyoruz. Bir farklılık yaratmak lazım. Eğer destek sağlanmazsa elektriğimiz ve doğal gazımız kesilebilir. Otellerimizin en önemli maliyet kaleminin başında personel ve faturalar gelmektedir. Çalışanın korunması ve yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve personelimizi korumak amacıyla 6 ay istihdam desteği sağlanmasını talep ediyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri de kiracı olarak çalışan esnafımızın kiralarının ötelenmesidir. Bu konuda öteleme bizim için olmazsa olmazımızdır. Bu konularda çalışma yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Özel bankalar yardımcı olmuyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de 'Hükümet bazı tedbirler açıkladı. Özellikle bankaların kredi vermesi ile ilgili, söylenenle sahada karşılaştığımız şey aynı değil. Kamu bankaları yardımcı oluyor ama özel bankalar bu konuda hiç yardımcı olmuyor. Belediyelerden de destek göremiyoruz. Bazı konularda erteleme yapıldı ama elektrik, doğalgaz, su, çöp vergisi, katı atık vergisi, çevre vergisi gibi ödemelerle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Kapalı olan işletmeler bunları nasıl ödeyecek' diye konuştu.