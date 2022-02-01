Otel ve pansiyon esnaf işletmecilerinden elektrik zammı isyanı!

İzmir’de otel-pansiyon esnaf işletmecileri, elektrik zamlarına tepki gösterdi. Zamların geri çekilmesini isteyen işletmeciler, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır faturaları ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de Covid-19 Pandemisinden etkilenen sektörlerin başında gelen otel-pansiyon esnaf işletmecileri, son enerji zamlarına tepki gösterdi. Basmane Oteller Sokağı girişinde basın açıklamasında bulunan elektrik zamlarının geri çekilmesini istedi. Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gönen, “Zam yağmurunun rekor seviyede yaşandığı elektrik ücretlerine gelen zamlar karşısında otel ve pansiyon işleten esnaf zor duruma düştü. Elektriğe yapılan zamlar ve son dönemde gelen fahiş faturalar otel-pansiyon işleten esnafların belini büktü. Malum piyasalarımızın durumu belli bu giderleri, bu gelirlerle karşılamak imkansız hale geldi. Dolayısıyla evler için yapılan çalışma iş yerlerimiz ticarethaneler içinde desteklenmesinin tüketiciye etkisi çok daha olumlu olur” dedi.

Esnafı yalnız bırakmayın

Hükümete seslenen Gönen, “Bu yüksek faturalara mutlaka önlem alınmasını istiyoruz. Esnafı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Esnafı yalnız bırakmayın. Esnaf bu ülkenin lokomotifidir. Bu ülkenin omurgasıdır. Devletin halka hizmeti olan elektrik dağıtımından özel şirketlerin ciddi kazançlar elde ettiğini faturalardan halkın tepkisinden görüyoruz. Elektrik temel tüketim ürünü ve kamusal hizmet olmasına karşın özelleştirme ile kamusal birikimi özel şirketlere transfer etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla, zam kararı gerekçesi sadece küresel enerji piyasasındaki fiyat artışları ve döviz kuru artışı değil. Fiyatlara böylesi zam yapılması ve bugünkü düzeye getirilmesinin temelinde bu özelleştirme kararları yatıyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır faturaları ile karşı karşıya... Son yapılan fiyat düzenlemelerinde zam ifadesini kullanmak istemiyorum. Zam ifadesiyle durumu legalize edebiliyoruz ama ortada normal bir şey yok halkın suistimal edilmesi olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Esnaf otelleri destek bekliyor

Elektriğe gelen zammı halkın cebindeki paranın doğrudan doğruya özel şirketlere transferi olarak değerlendiren Gönen, “Bu transfer içindeki büyük payını da dağıtım şirketlerinin aldığını görebiliriz. Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı ama vergiler, KDV, ÖTV oranlarında kat kat artışlar yapıldı. Kur artışı gerekçesiyle yapılan bu zamlı tarife sürecini bu şirketlere jest gibi görmek lazım. Şimdiki faturaların gerçeği Türkiye’deki genel ekonomik politikalar kaynaklıdır. Elektrikte TRT payını kalktı, peki neden faturalarda düşüş olmadı? TRT payı gibi elektrik faturasında muhalefet ve kamuoyu tarafından kaldırılması talep edilmiş kalemler kalkmasına rağmen düşüş olmadığını, şirketler aslında pek çok giderlerini doğrudan tüketiciye yansıtıyor diye düşünüyorum. Kademeli olarak elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama şu anda yüzde 100 ile yüzde 130 oranına varan bir zam ile karşı karşıyayız. Kademeli tarifede aylık 210 kilowatt saat tüketim şartı için ampul ve buzdolabı dışında bir şey kullanmamak gerekir. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar farklı fiyatlandırılacak. Bu zamlar kısaca özelleştirmenin bu topluma faturasıdır. Elektrik rakamları konusunda devletimizden, özel üreticilerden, enerji dağıtımı yapan firmalardan destek beklemekteyiz. Devletimize ciddi oranda döviz girdisi sağlayan, istihdam yaratan turizm tesislerinin elektrik giderlerinin iyileştirilmesi yönünde gerekli desteği esnaf otelleri olarak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Faturalara çalışıyoruz

Otelcilerin bu tarifelerin altından kalkmasının imkansız olduğunu belirten Gönen, konaklama sektöründe elektrik yükünün hafifletilmesi için çalışma yapılması zorunlu olduğunu belirterek “Otel-pansiyon işletmelerinde en önemli enerji kaynağımız elektriktir. Bu kadar bağımlı olduğumuz bir kaynağın bu kadar pahalı hale gelmesi bizleri batırdı. İşletmelerde maliyetlerimizin ilk 3 kaleminden biri enerji. Zaten pandemiden dolayı iki sezondur zor günlerden geçiyoruz. Kazanılan paralar sadece çarkı döndürecek kadar sürekli cepten gidiyor. Bu maliyetlerle işletmecilik yapmak ayrı beceriler gerektiriyor. Kira personel sigorta elektrik su doğalgaz bizim kazandığımız bir şey yok faturalara çalışıyoruz. Acil çözümün devletleştirmeden geçtiği ortada olup bunun için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.