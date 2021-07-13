Otel ve pansiyon işletmecilerinden ücretli belge isyanı: Biz teşvik beklerken...

İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'ne sunulan Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngören 32 maddelik kanun teklifi ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanun teklifi ile birlikte mevzuata basit konaklama tesisleri kavramı getirildiğini ifade eden Gönen, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine 1 yıl içinde başvurmaları halinde, belirli bir ücret karşılığında basit konaklama turizm işletmesi belgesi verileceğini belirterek “Bizim belgemiz var zaten istiyorsanız ücretsiz verin” dedi.



FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen düzenlenen basın toplantısıyla bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'nde Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında görüşülecek olan Güvenli Turizm Sertifikası ve Basit Konaklama Tesisi Sertifikasyon ücretleri hakkında basın açıklamasında bulundu. Basmane bölgesinde bir otelde gerçekleşen basın toplantısına Gönen’in yanı sıra Odaya kayıtlı otel-pansiyon işletmecileri katıldı. TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, turizm sektörüne belirli bir standardın getirilmesi amacıyla konaklama tesislerine bakanlıktan turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirileceğini belirten Gönen, “Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngören 32 maddelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi ile birlikte mevzuata basit konaklama tesisleri kavramı getirildi. Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine 1 yıl içinde başvurmaları halinde, basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek” dedi.

Olacaksa ücretsiz olsun



Söz konusu konaklama tesislerinin bu belge olmadan faaliyette bulunamayacağını ifade eden Gönen, “İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek. Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ve niteliği konusunda yasa teklifi ile değişikliğe gidiliyor. Bu yerlerin tespitinde ülkenin doğal, tarihi,arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak. Türkiye'de ve İzmir'de otellerin önemli bir kısmı belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında belediye belgeli otellerden oluşmaktadır. Belediye belgeli otelcilerin zaten zor ayakta durduğu bu pandemi döneminde şahıs işletmesi küçük esnaf sertifikasyon ücretleri ile kepenk kapatmaya gidecek. Bu belgelendirme paraları otelcilerin üzerine ve vatandaşa bir yük daha getirmek olup, iç turizm hareketliliğini de düşürecektir. Belirlenen fiyatların küçük esnaf turizmin gelişiminin önünde büyük bir engel olacağını ortadadır. Turizmcilerle birlikte çalışma yaptık. Eğer olacaksa belgelendirme ücretsiz olmalıdır. Biz belediye ruhsatlı işletmeleriz pandemi de HES kodu Covid eğitimlerine kadar yaptık sürekli cepten yedik” diye konuştu.

Turizme zarar verecek



“Bizim belgemiz var zaten istiyorsanız ücretsiz verin” diyen İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Başvuru ücreti; 2,500 TL Plaket ücreti; 5.000 TL Danışmanlık ücreti ve yaptırımlar içinde daha yok almazsan ruhsat iptali. Devletin parasal kaynağa ihtiyacı olacaksa, konaklama sektörünün en düşük alternatif konaklamaya kadar düştüyse ücretsiz bizi belgelendirme ve denetime davet edecek. Döviz girdisiyle cari açığın kapatılmasında önemli rol oynayan, istihdam sağlayan, ekonominin çarklarını yağlayan sektöre yeni yükler bindirilmemesi gerektiği ortadadır. Yasa teklifinin sektörün görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeniden ele alınmasını istiyoruz. Turizm sektörü başarılı olduğu dönemde engeller konulmamalıdır. Sektör,üst üste bindirilen yüklerin altından kalkamaz hale getirilmemelidir. İç pazar iyice küçülecek. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Vergisi, sigortası, elektriği, suyu zaten yıkım. İstihdam sağlıyoruz. Zaten büyük paralar kazanmıyoruz. Nasıl yedek akçe ayıracağız? Kıdem tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz? Çok zorlaşıyor. Zaten insanların alım gücü daralmış durumda. Konaklayacak, tatil yapacak boyutlarda değil. İç turizmin gelişimi için her şeyi yaptığımız bu durumda, her türlü devletin üzerimize yük bindirmesi turizme zarar verecektir. Bu sadece yabancı misafirleri değil, otellerdeki yerli misafiri de azaltma riski oluşturacak, sadece işletmelerin gelirini değil Türkiye’nin turizm gelirini de olumsuz etkileyecektir.

Hayal kırıklığı



Milli konular mevzu bahis olduğunda elbette biz turizmciler elimizi taşın altına koymaya hazırız. Lakin pandemiden sonra yeni ayağa kalkmaya başlayan turizm sektörümüze daha fazla teşvik mevzu bahis olmalı. Bacasız sanayinin baş illeri; Antalya İstanbul Ankara esnaf odaları turizmciler neler yapıyor. Türkiye'de İzmir otelciler odasından başka kimseden ses çıkmıyor. Onları da davet ediyoruz ücretsiz denetim ve belgelendirmeye. Biz teşvik beklerken sürekli belge ücreti zorunlu hale gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Turizm bakanımızın sektörün içinde bulunduğu durumu gayet iyi bildiğini düşünerek, bu konuda konaklama sektörü lehine hareket edeceğini ümit ediyoruz. Ayrıca ücretsiz turuncu çember kriterleri bakanlıktan geldi. Uygulanıyor ancak oda kabul görmüyor.”