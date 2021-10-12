Otellerdeki kamera kayıtlarına izin şartı

İzmir Otelciler ve Pansiyon İşletmeleri Odası Başkanı Mehmet Gönen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen yükümlülükler kapsamında otellerdeki kamera kayıtlarına bakma emri olmayan polise dahi görüntü verilmeyeceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kişisel verilerin korunması Hukuku konusunda yasal olarak düzenlemeler her geçen gün artıyor. Teknolojinin hızlı gelişimi sonucu ortaya çıkan gereklilik ile Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ön plana çıkarken İzmir Otelciler ve Pansiyon İşletmeleri Odası Başkanı Mehmet Gönen, konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hususunun yasal olarak düzenlenmesi gerekliliği doğmasının ardından, resmi kurum ve kuruluşlarda, kişisel verilere kayıt ve uyum yükümlülüğü getirildiğini ifade eden Gönen, “Konaklama hizmeti alan müşterilerin, Otele check-İn sırasında verdiği isim, soyisim, telefon numarası, E-posta, adres vb bilgilerin tamamı kanun kapsamında Kişisel Veri olarak değerlendirilmekte ve korunmaktadır” dedi.

Kamera kayıtlarına emirsiz bakılamayacak

Müşterilerin yemek seçimlerinden otelin sunduğu havuz, spa gibi hizmetlerden yararlanabilmek için kaydedilen sağlık bilgilerinin de kişisel veri kapsamında olduğunu belirten Gönen, “Kanuna göre, otele internet üzerinden rezervasyon yapıldığında müşteriler tarafından girilen kişisel bilgilerin saklandığı sistem veya otel çalışanın analog bir şekilde resepsiyon defterine müşterilerin bilgilerini kaydetmesi halinde bu defter; Veri kayıt sistemi olarak değerlendirilmektedir. Bunun bir sonucu olarak 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uygulama Alanı bulmaktadır. Hiçbir şekilde paylaşımı yapılamayacak. Sabıka kaydı alınan personel çıktığında imha etmek gerekiyor. Hukuki yarar olmadan saklanamaz. Bunun ardından örneğin otellerdeki kamera kayıtları hiçbir arama emri olmayan hiç kimseyle, polis dahil paylaşılamaz. Dünya’da en değerli veri insan. Bu nedenle koruması bu denli önemli. Cezai yaptırımlar çok fazla olacak ” diye konuştu.

Teknik ve idari tedbirleri alınmalı

Kişisel veriler için tedbirler alınması gerektiğine değinen Gönen, “Çağın gereklilikleri ve teknolojik gelişmelerin getirileriyle birlikte, bireyler kişisel bilgilerini günlük hayatın birçok alanında paylaşmak durumunda kalmışlardır. Otelcilik sektörü de, kişisel verilerin en yoğun işlendiği sektörlerden biridir. Konaklama hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin, veri sorumlusu olarak süreçteki rollerinin ve yükümlülüklerinin farkında olması, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku mevzuatına uyum sağlaması ve yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir. Aynı şekilde konaklama hizmeti sunan gerçek/tüzel kişilere veri sorumlusu olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerine özen göstermesi ve bu konuda gerekli aksiyonların alınmasını, konuya ilişkin olarak teknik destek alınmasını, kurum içerisinde kişisel verileri koruyan bir kültür oluşturulmasını ve personellerin bu konuda eğitilmesini tavsiye ediyoruz. Bizde oda olarak gerek yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekse üyelerimizi bilgilendirmek anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.