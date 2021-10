Otizmli Deniz Can inanılmazı başardı

Konak Belediyesi’nin, yaşamları dönüştüren projesi Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde eğitim alan otizmli Deniz Can, özel yetenek sınavını başarıyla geçip, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Piyano Bölümü’ne kabul edildi. Başkan Abdül Batur, “Deniz bize büyük gurur yaşattı’’ dedi

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün ilk öğrencilerinden olan ve açıldığı günden bu yana merkezde sanat atölyeleri başta olmak üzere kurslara ve eğitimlere katılan Deniz Can Ertan, Yaşar Üniversitesi’nin özel yetenek sınavını başarıyla geçerek Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü kazandı.

Deniz Can’la gurur duyduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Deniz Can gösterdiği başarıyla bize büyük gurur yaşattı. Bundan sonra da eminim ki Deniz Can’ımız, çok daha fazla başarıya imza atarak bize defalarca kez gurur yaşatacak. Biz her zaman onun yanındayız, her zaman destek olacağız. Hep söylediğim gibi, Engelsiz Yaşam Köyü’müz, Konak’ta, beni en çok mutlu eden işimiz. Neden bu kadar mutlu olduğumuzun en önemli kanıtı, çocuklarımızın bu başarıları, hayata bu denli güzel sarılmaları ve katılmalarıdır” diye konuştu.

‘’Elini hiç bırakmayacağız’’

Deniz Can’ın her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deniz Can’ın müziğe olan ilgisini ve yeteneğini biz de çok yakından biliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Engelsiz Yaşam Köyü’müzü ziyaret ettiğinde, Deniz Can piyanoda İzmir Marşı’nı çalmıştı ve bizi hem gururlandırıp hem duygulandırmıştı. Her etkinliğimizde onu sahnede izlemek, dinlemek bizi mutlu ediyor. En önemlisi Deniz Can’ın mutlu olduğunu görmek. İnanıyorum ki Deniz ileride adından söz ettiren bir sanatçı olacak. Bundan sonra da Deniz Can’ın elini hiç bırakmayacağız, her zaman ona desteğiz. Aynı şekilde Konak Engelsiz Yaşam Köyü’müzdeki bütün çocuklarımızın yanındayız.”

Hedefini Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde belirledi

Deniz Can’ın başarısıyla en büyük mutluluk ve gururu yaşayan annesi Rana Özcan da oğlunun yaşam ve müzik hedeflerinin belirlenmesinde Engelsiz Yaşam Köyü’nün çok etkili olduğunu dile getirerek, “Oğlum Deniz Can’ın yaşamdaki hedeflerinin ve müzik hedefinin belirlenmesinde EBKOV ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün çok faydası oldu. Deniz Can’ın gelişiminde, bu başarıyı kazanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere, tüm eğitmenlere, vakfımıza, Konak Belediyesi’ne, teşekkür ediyorum. Onların emeği olmasaydı bu noktaya gelemezdik” dedi.

Adım adım başarıya

Müziğe olan yeteneği küçük yaşlardan beri dikkat çeken Deniz Can, Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde de müzik atölyesinde çalışmalarına devam etti. Annesi Rana Hanım’ın farkındalığı ve büyük emeğiyle müziğe ve sanata yönelen Deniz Can, çocukluğundan itibaren piyano dersleri almaya başladı. Eğitmenlerinin de büyük övgüyle söz ettiği Deniz Can, Konak Engelsiz Yaşam Köyü hizmete girer girmez kampüsün ilk öğrencilerinden oldu. Burada müziğe olan ilgi ve yeteneğinden ötürü Müzik Atölyesinde çalışmalarını Sürdüren Deniz Can, Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yaşar Üniversitesi’nin özel yetenek sınavına girdi. Sınavı başarıyla geçen Deniz Can, Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü kazandı. Artık üniversiteli olan Deniz Can, Konak Engelsiz Yaşam Köyü’ndeki çalışmalarına da devam edecek.