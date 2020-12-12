Otizmli çocuklara umut oldu

Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız’ın, öğrenciyken üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva’da temellerini atarak otizmli kuzeni Umut’a yardımcı olmak için tasarladığı ve 4 yılda özel çocukların umudu olan eğitim materyali Tolkido, bir kez daha ödüllendirildi.

Yeni versiyonuyla yakın zamanda 0-8 yaş arası tüm çocukların kullanımına sunulacak Tolkido, Kale Grubu’nun düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ‘İleri Aşama Kategorisi’nin sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Can Yıldız’ın, 2016 yılında daha öğrenciyken otizmli kuzeni Umut’un kelimeleri ailesinin sesinden, sevdiği oyuncaklarla oynarken daha rahat öğrenmesi için ortaya çıkardığı ürün Tolkido, 4 yılda birçok süreçten geçip özel çocukların eğitimlerinde yardımcısı oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödül ile çeşitli destekler kazanan Tolkido, COVİD-19 sürecinde de eğitimlerin aralıksız sürdürmesine büyük yardımcı oldu. Tolkido'nun çocuklar üzerinde yarattığı olumlu etki, Kale Grubu’nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile bir kez daha ödüllendirildi. İleri Aşama Kategorisi’nde ödül, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlayan Tolkido’nun oldu.

Birçok ödül kazandılar

Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva’da temellerini attığı sosyal girişim Tolkido’nun aldığı ödül ve desteklerle ilgili bilgi veren Can Yıldız, 4 yıldır Tolkido ile çocukların hayatına faydalı teknolojiler geliştirmekten ve bunun ödüllerle takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, “Sadece son bir yılda İspanya’da, İtalya’da, Almanya’da ve Hollanda’da ülkemizi temsil ederek ödüllerle geri döndük. PWC’nin Sosyal Etki Yarışması’nın Hollanda’da 2 ödül alan ilk girişimi olmanın, Mercedes-Benz’in Kadını Güçlendirme başlıklı Özel Ödülü’nü almanın, Birleşmiş Milletler’in, Garanti-BBVA’nın desteğini ve ödüllerini almanın, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile bir kez daha ödüllendirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



