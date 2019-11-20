Oto galericileri kendi binasında

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası, Tepecik'teki binasından taşındı. Oda artık kendi mülkü olan yeni merkezinde üyelerine hizmet verecek.

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası, Tepecik'te kirada faaliyet gösterdiği binadan ayrılarak, kendi hizmet binasına taşındı. Yeni hizmet binasının açılışında konuşan Oda Başkanı Zafer Dursun, Odayı sıfır noktasından örnek bir konuma taşıdıklarını kaydetti. 2010 yılında 118 üye ile devir aldıkları odayı, bugün 1600 üye seviyesine çıkardıklarını söyleYen Başkan dursun, "İlk yıllarda bir merkezimiz bile yokken Tepecik'teki kira olan yerimize adeta sığındık. Azimle çalıştık, meslek gruplarımızı artırdık ve her gruba layık oldukları hizmeti vererek odayı seçkin bir konuma getirdik. Odamızı resmi ve kurumsal hüviyete ulaştırdık. Bugün de uzun yıllardır hedeflediğimiz, 90 metrekarelik mülkümüz olan merkezi yaklaşık 500 bin lira maliyetle üyelerimize kazandırdık. Bu yolda en büyük destekçimiz her zaman yanımızda gördüğümüz, Birlik başkanımız Zekeriya Mutlu oldu. Zora düştüğümüzde bize elini uzatan dostumuz, yardımcımız başkanımız Mutlu'ya şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Merkezi noktada

Yeni merkez ile üyelere daha kaliteli hizmetler vereceklerini belirten Dursun, "Yeni yerimiz Esnaf Sicile ve Esnaf Odaları Birliği ile SGK ve İŞKUR binalarının yanında. Yani hem oda yöneticileri olarak bizler hem de üyelerimiz ilgili kurumların ortasında bulunan hizmet merkezimiz sayesinde işlemlerini yaparken zaman kaybetmeyecekler. Zaman kaybı üyelerimiz için iş ve kazanç kaybı demektir. Bu şekilde daha verimli hizmetler sunacağız" diye konuştu. Açılış törenine İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Madeni Eşya Federasyonu Genel Başkanı Özcan Saraçoğlu, İl Ticaret Müdürü Şahin Ersü, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, eski İzmir Milletvekili Necip Kalkan, sektör temsilcileri, Türkiye'nin diğer illerinden gelen sektörel odaların başkanları, İzmirli oda başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Zor şartlarda

Törende konuşan İESOB Başkan Mutlu, odanın zor şartlar altında kurulduğunu hatırlattı, şunları söyledi. "Tırnaklarıyla didinerek, sektöre emek veren her kesimle işbirliğine gidilerek kurulan odanın başarı öyküsünün tepesinde Zafer Dursun bulunuyor. Yeni bina konumu itibarıyla belgelendirme çalışmalarımızın verimini de artıracak. Açılıştaki görkem, sektörün İzmir'deki kurumlarının ve esnaf teşkilatının gönül birliğini göstermekte" dedi.

Herkes payını almalı

Otomotiv sektörünün inşaat sektöründen sonra Türkiye'nin ikinci büyük meslek dalını oluşturduğuna dikkat çeken İESOB Onursal Başkanı Susam ise, "Noterlerde yılda 7 milyon araç alım satım işlemi yapıldığı belirtiliyor. Bugün Türkiye kendi otomobilini üretme noktasına geldi. Üretimden yedek parçaya, ota tamirden alım satıma pazar sadece büyüklere bırakılmamalı. Bu sektöre emek veren herkes pastadan payını almalı. Bu da örgütlenme ve kurumsallaşma ile mümkün olacaktır. O nedenle sıfırdan bugünkü görkemli konumuna yükselen odayı ve çalışmalarını önemsiyorum" diye konuştu.