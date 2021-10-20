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Otobüs durağında ölü bulundu

İzmir'de bir kişi otobüs durağında ölü bulundu

Otobüs durağında ölü bulundu
20 Ekim 2021 Çarşamba 08:54

Olay İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nuri Bilgen (66) ilçeden Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek için Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi yolu üzerindeki durakta beklemeye başladı.

Bir süre sonra Bilgen'in hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede Bilgen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilgen'in cenazesi ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #durakta ölüm #ödemiş ölüm #ödemiş durak ölüm
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