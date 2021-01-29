'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
0
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
0
ERKEKLERİN KABUSU
ERKEKLERİN KABUSU
0
KORONANIN YENİ ETKİSİ
KORONANIN YENİ ETKİSİ
0

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
29 Ocak 2021 Cuma 14:33

Ödemiş'ten Kayaköy Mahallesi'ne giden Erhan Abacı (23) idaresindeki 35 SH 605 plakalı otomobil, Demircili Mahallesi Tahtacıkuyu mevkisinde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Otomobildeki Emre Başol (23) ve Sergen Metin (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Arabacı, Onur Karahayıt (24) ve İsmail Tosun (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, gazetecilere, kaza haberini duyunca olay yerine gittiklerini söyledi. Coşkun, "Otomobil adeta demir yığınına dönmüş durumdaydı." dedi.

Öte yandan, otomobildeki 5 kişinin çalışmak için çiçek serasına gittiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #ödemiş kaza
Önceki Haber
Köylü kadınlara pilates dersi
Sonraki Haber
CHP’li Sertel İzmir’de kapanan dükkanları görüntüledi
Köylü kadınlara pilates dersi
Köylü kadınlara pilates dersi
0
Oğlu yazdı babası besteledi
Oğlu yazdı babası besteledi
0
İzmir'de yıpranan otobüsler yenileniyor
İzmir'de yıpranan otobüsler yenileniyor
0
Artık çocuklar eğitim almak için her gün 1 kilometre yürümek zorunda değiller
Artık çocuklar eğitim almak için her gün 1 kilometre yürümek zorunda değiller
0
İZSU, araç kiralama hizmeti alacak
İZSU, araç kiralama hizmeti alacak
0
Bornova Belediyesi'nden üreticilere 5 bin fidan
Bornova Belediyesi'nden üreticilere 5 bin fidan
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.