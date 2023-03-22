Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Can Yıldıztaş (23) hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
22 Mart 2023 Çarşamba 09:19

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir Otoyolu Buca Doğu çıkışında meydana geldi. Buca'dan Gaziemir istikametine seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 35 AGR 775 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Ömer Can Yıldıztaş (23) idaresindeki 35 ACH 781 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü Yıldıztaş yola savruldu. Diğer sürücülerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan motosiklet sürücüsü Yıldıztaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Yıldıztaş'ın cansız İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yıldıztaş'ın kask takmadığı iddia edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerlerken, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. 


 

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