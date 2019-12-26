Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Karabağlar'da, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan A.S. (20), yakalandı.

Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
26 Aralık 2019 Perşembe 10:37

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde park halinde bulanan, 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin A.S. olduğu belirlendi. Ekipler, A.S.'yi, Bayraklı'da otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Otomobilde, bir başka araçtan çalındığı tespit edilen ses sistemi de ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
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