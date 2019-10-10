Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ödemiş' de, sağa dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Dönmez (21), hayatını kaybetti.

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
10 Ekim 2019 Perşembe 15:53

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde meydana geldi. Park yerine girmek için sağa manevra yapan Fatih Erbengi yönetimindeki 35 PZ 684 plakalı otomobile, arkadan gelen Ömer Dönmez yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazada, motosikletin kasksız sürücü Dönmez, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Dönmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatih Erbengi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


 


 


Kaynak: DHA
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