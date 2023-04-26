Bahçeli: PKK'yla müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
Bahçeli: PKK'yla müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa ÖTV müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa ÖTV müjdesi
0
Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi
Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi
0
Uzmanından çocuklara aşı uyarısı... Çocukların eksik aşısı olmamalı
Uzmanından çocuklara aşı uyarısı... Çocukların eksik aşısı olmamalı
0

Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan Volkan Süvari (22), arkasından gelen araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
26 Nisan 2023 Çarşamba 01:55

Olay, saat 23.00 sıralarında Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Süvari, yönetimindeki 34 BPV 092 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araç önüne geçerek yolu kapattı. Araçtan inen kişiler, Süvari'ye tabancalarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri Volkan Süvari’yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süvari’nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #otomobil #silahlı saldırı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da
Sonraki Haber
İzmir'de polise baltayla saldırdı, bacağından vuruldu
İzmir'de polise baltayla saldırdı, bacağından vuruldu
İzmir'de polise baltayla saldırdı, bacağından vuruldu
0
Soyer: Akıl, vicdan ve cesarete ihtiyacımız var
Soyer: Akıl, vicdan ve cesarete ihtiyacımız var
0
İzmir'de ehliyetsiz sürücünün TIR'a çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de ehliyetsiz sürücünün TIR'a çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
0
İzmirliler dikkat! Prof. Dr. Yaşar: Bizi ciddi bir su krizi bekliyor
İzmirliler dikkat! Prof. Dr. Yaşar: Bizi ciddi bir su krizi bekliyor
0
İzmir'de minibüs direğe çarptı, karı koca öldü
İzmir'de minibüs direğe çarptı, karı koca öldü
0
İzmir'de kıraathaneyi basan cinayet şüphelileri yakalandı 
İzmir'de kıraathaneyi basan cinayet şüphelileri yakalandı 
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.